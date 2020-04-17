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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из Узбекистана объявил об уходе из чемпионата Казахстана

Узбекистанский «Хумо» на официальном сайте клуба объявил об отказе от участия в следующих сезонах открытого чемпионата Казахстана и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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В ВХЛ играла главная команда ташкентского клуба, а фарм-клуб «Хумо-2» — в ОЧРК, где занял предпоследнее, 11-е, место и не смог выйти в плей-офф.

«В данный момент в связи с мерами по борьбе с пандемией практически всеми странами мира приняты беспрецедентные ограничительные меры, закрыты границы, отсутствует авиационное, железнодорожное и автомобильное трансграничное сообщение.

Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии «Хумо» в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона-2020/2021.

Мы надеемся на ваше понимание и выражаем огромную благодарность всем причастным за вклад в развитие хоккея в Узбекистане и запуск яркого проекта, который обязательно получит продолжение после небольшой паузы.

Особую благодарность мы выражаем Федерации хоккея России и ВХЛ. На протяжении всего сезона мы чувствовали их поддержку, а уровень организации чемпионата заслуживает самой высокой оценки. Понимая, насколько вы полюбили хоккей и «Хумо», мы непременно сделаем все возможное, чтобы как можно скорее погрузить вас снова в волшебный мир хоккея, — говорится в сообщении «Хумо».

Отметим, что в ВХЛ «Хумо» играл в одном дивизионе с тремя казахстанскими клубами — «Сарыаркой», «Торпедо» и «Номадом».

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