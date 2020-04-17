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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусские клубы не примут участия в следующем сезоне МХЛ

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением о возможном возвращении белорусских клубов в Молодёжную хоккейную лигу.

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Источник: Reuters

«Зависла ли тема возвращения Беларуси в МХЛ? Поставлена на паузу. Обсуждения были, кроме прочего я лично беседовал по теме с Алексеем Морозовым, который, как известно, не так давно возглавил КХЛ, а немногим ранее руководил МХЛ. Но одного обсуждения и декларации о намерениях мало: нужны гарантии выполнения всех обязательств. И финансовых, и инфраструктурных.

Дело в том, что любая заявка предполагает срок подачи. И на ближайший сезон он уже прошёл. В принципе возможна ситуация, при которой из-за карантинных событий сроки могут быть пересмотрены и сдвинуты. Но вероятность этого крайне мала.

Команда МХЛ была бы полезной прежде всего в системе минского «Динамо». И для клуба по ряду причин, и для молодых игроков, получавших бы, во-первых, практику на хорошем уровне и перспективу быстрее пробиться в КХЛ, а во-вторых, более освещённую витрину с перспективой быть замеченными тренерами сборных команд, — приводит слова Савилова «Прессбол».

Ранее в МХЛ выступали два белорусских клуба: «Юность» из Минска и «Динамо-Шинник» из Бобруйска. Команды из Республики Беларусь не представлены в МХЛ с сезона-2016/17.

В КХЛ выступает один белорусский клуб — «Динамо» Минск. В минувшем сезоне подопечные Крэйга Вудкрофта заняли последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В 62 матчах регулярного чемпионата «зубры» набрали 39 очков.

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