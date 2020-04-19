Воспитанник «Барыса» отметился 80 минутами штрафа в дебютном сезоне в США
Защитник Глеб Шляйгер провел свой дебютный сезон в Хоккейной лиге западных штатов (WSHL), сообщает «Шайба.kz».
Защитник Глеб Шляйгер провел свой дебютный сезон в Хоккейной лиге западных штатов (WSHL), сообщает «Шайба.kz».
В прошлом году молодой хоккеист уехал в США, подписав контракт с «Огден Мустангс». За клуб из штата Юта он сыграл 29 матчей и набрал 10 (7+3) очков.
Затем игрок перебрался в
Напомним, ранее 18-летний Глеб Шляйгер занимался в