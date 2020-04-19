Воспитанник «Барыса» отметился 80 минутами штрафа в дебютном сезоне в США

В прошлом году молодой хоккеист уехал в США, подписав контракт с «Огден Мустангс». За клуб из штата Юта он сыграл 29 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

Затем игрок перебрался в Лас-Вегас, где в 19 встречах за «Тандербердс» записал в актив 9 (1+8) очков. Всего за сезон казахстанец набрал 80 штрафных минут.