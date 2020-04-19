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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Барыса» отметился 80 минутами штрафа в дебютном сезоне в США

Защитник Глеб Шляйгер провел свой дебютный сезон в Хоккейной лиге западных штатов (WSHL), сообщает «Шайба.kz».

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В прошлом году молодой хоккеист уехал в США, подписав контракт с «Огден Мустангс». За клуб из штата Юта он сыграл 29 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

Затем игрок перебрался в Лас-Вегас, где в 19 встречах за «Тандербердс» записал в актив 9 (1+8) очков. Всего за сезон казахстанец набрал 80 штрафных минут.

Напомним, ранее 18-летний Глеб Шляйгер занимался в детско-юношеской школе «Барыса» и играл на позиции нападающего. Рост хоккеиста — 195 сантиметров, а вес — 88 килограммов.

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