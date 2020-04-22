«Сарыарка» продлила контракты с капитаном и лучшим бомбардиром

Михайлов продолжит защищать цвета карагандинского клуба в следующем сезоне. Нападающий является воспитанником магнитогорской школы хоккея.

Карьера в КХЛ: ХК «Металлург» (Магнитогорск), ХК «Югра» (Ханты-Мансийск), ХК «Северсталь» (Череповец).

Карьера в ВХЛ: ХК «Ариада» (Волжск), ХК «Южный Урал» (Орск), ХК «ТХК» (Тверь), ХК «Рубин» (Тюмень), ХК «Ижсталь» (Ижевск), ХК «Ермак» (Ангарск), в «Сарыарку» перешел в сезоне-2019/2020 из «Югры».

В минувшем сезоне Дмитрий занял первое место в списке бомбардиров в составе «желто-черных», набрав 23 (16+7) очка в «регулярке» и три (2+1) балла в плей-офф по системе «гол+пас».

Лыпкань принял квалификационное предложение о продлении контракта на два сезона. Защитник — воспитанник ангарской школы хоккея.

В ВХЛ играл в составах таких хоккейных клубов, как «Динамо» (Балашиха), «Сокол» (Красноярск). Лыпкань является обладателем Кубка Братины сезона-2016/17 в составе ХК «Динамо» (Балашиха), обладателем Кубка Петрова сезона-2018/2019 в составе ХК «Сарыарка».