Барков стал главным тренером «Лады»

Барков ранее занимал должность старшего тренера «Лады». В последние годы он работал в Китае в командах «ОЭРДЖИ Юниор», «КРС-ОЭРДЖИ», «Куньлунь РС Юниор». Барков возглавлял молодежную и юниорскую сборные Китая, входил в тренерский штаб основной национальной команды Китая.

В КХЛ Барков работал в казанском «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге».