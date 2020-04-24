Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барков стал главным тренером «Лады»

Александр Барков назначен главным тренером тольяттинской «Лады», выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщается на сайте команды.

Наверх

Барков ранее занимал должность старшего тренера «Лады». В последние годы он работал в Китае в командах «ОЭРДЖИ Юниор», «КРС-ОЭРДЖИ», «Куньлунь РС Юниор». Барков возглавлял молодежную и юниорскую сборные Китая, входил в тренерский штаб основной национальной команды Китая.

В КХЛ Барков работал в казанском «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге».

В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, «Лада» проиграла альметьевскому «Нефтянику» в первом раунде плей-офф со счетом 3−4.

Лада
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Как спортсмены борются с коронавирусом
Хоккеисты в Беларуси заразились коронавирусом. А что с футболом?
Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет
Экс-чемпион мира по боксу готов вернуться в спорт в 51 год
В НХЛ не теряют надежды победить коронавирус. В планах — драфт
Лунев назвал Гончаренко гением
Шестеркин объяснил, почему проводит карантин во Флориде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь