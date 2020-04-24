Барков стал главным тренером «Лады»
Александр Барков назначен главным тренером тольяттинской «Лады», выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщается на сайте команды.
Александр Барков назначен главным тренером тольяттинской «Лады», выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщается на сайте команды.
Барков ранее занимал должность старшего тренера «Лады». В последние годы он работал в Китае в командах «ОЭРДЖИ Юниор», «КРС-ОЭРДЖИ», «Куньлунь РС Юниор». Барков возглавлял молодежную и юниорскую сборные Китая, входил в тренерский штаб основной национальной команды Китая.
В КХЛ Барков работал в казанском «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге».
В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен