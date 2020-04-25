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14:35 (мск), источник: ТАСС

Сын Мальцева сообщил, что чемпион ОИ по хоккею идет на поправку после плановой операции

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, рекордсмен по количеству заброшенных шайб в составе сборной СССР Александр Мальцев идет на поправку после плановой операции. Об этом ТАСС сообщил сын Мальцева Алексей Перов.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что 71-летний Мальцев перенес плановую операцию в Германии. Мальцев в клубе занимает должность вице-президента.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я вчера с ним разговаривал: у него все хорошо, он идет на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока неизвестно», — сказал Первов.

Мальцев с 1967 по 1984 год выступал за «Динамо», за бело-голубых он провел 531 матч и забросил 330 шайб. Мальцев дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976) и девять раз становился чемпионом мира, в 1972 и 1974 годах принимал участие в Суперсериях между сборными СССР и Канады. В 1976 году он вошел в символическую сборную Кубка Канады, на котором советская сборная заняла третье место, а в 1981 году стал обладателем Кубка Канады. Мальцев является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами.

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