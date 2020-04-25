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18:31 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация хоккея представила сборную Белоруссии всех времен

ТАСС, 25 апреля. Международная федерация хоккея (IIHF) представила состав сборной Белоруссии всех времен — вратарь и пятерка полевых игроков. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Источник: РИА "Новости"

Вратарскую позицию занял Андрей Мезин, который выступал в национальной команде с 1998 по 2014 год. На чемпионатах мира он принял участие в 58 матчах, что является третьим результатом среди вратарей, Мезин уступает только голкиперу сборной СССР Владиславу Третьяку и вратарю команды Чехословакии Иржи Холечеку. В составе челябинского «Трактора» Мезин доходил до финала Кубка Гагарина сезона-2012/13, где уступил московскому «Динамо». В феврале 2015 года вратарь объявил о завершении карьеры.

Пару защитников составили Руслан Салей и Владимир Копать. Салей провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 917 игр, выступая за «Анахайм», «Флориду», «Колорадо» и «Детройт». Салей погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе, в которую попал ярославский «Локомотив», за несколько недель до трагедии белорусский защитник стал игроком российской команды. В 2014 году Салей был включен в зал славы IIHF.

Копать провел за сборную Белоруссии 122 матча. Он стал автором победной шайбы в четвертьфинальной игре с командой Швеции на Олимпиаде 2002 года (4:3), которая позволила сборной Белоруссии впервые выйти в полуфинал Игр. Защитник завершил игровую карьеру в 2010 году.

В тройку нападения вошли Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский. Калюжный является рекордсменом сборной Белоруссии и по количеству игр за национальную команду — 171, и по количеству набранных очков — 134 (48 шайб + 86 голевых передач). В составе московского «Динамо» он стал чемпионом России по итогам сезона-1999/00, а на следующий год вновь выиграл титул, но на этот раз с магнитогорским «Металлургом». Калюжный завершил карьеру в 2016 году.

Цыплаков провел 331 матч в НХЛ, выступая за «Баффало» и «Лос-Анджелес», в составе сборной Белоруссии он принял участие в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира. 15 декабря 2019 года Цыплаков скончался на 51-м году жизни. Грабовский участвовал в восьми мировых первенствах, в НХЛ он провел 534 матча, выступая за «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс». Игровую карьеру нападающий завершил в 2018 году.

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