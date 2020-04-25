Международная федерация хоккея представила сборную Белоруссии всех времен

Источник: РИА "Новости"

Вратарскую позицию занял Андрей Мезин, который выступал в национальной команде с 1998 по 2014 год. На чемпионатах мира он принял участие в 58 матчах, что является третьим результатом среди вратарей, Мезин уступает только голкиперу сборной СССР Владиславу Третьяку и вратарю команды Чехословакии Иржи Холечеку. В составе челябинского «Трактора» Мезин доходил до финала Кубка Гагарина сезона-2012/13, где уступил московскому «Динамо». В феврале 2015 года вратарь объявил о завершении карьеры.

Пару защитников составили Руслан Салей и Владимир Копать. Салей провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 917 игр, выступая за «Анахайм», «Флориду», «Колорадо» и «Детройт». Салей погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе, в которую попал ярославский «Локомотив», за несколько недель до трагедии белорусский защитник стал игроком российской команды. В 2014 году Салей был включен в зал славы IIHF.

Копать провел за сборную Белоруссии 122 матча. Он стал автором победной шайбы в четвертьфинальной игре с командой Швеции на Олимпиаде 2002 года (4:3), которая позволила сборной Белоруссии впервые выйти в полуфинал Игр. Защитник завершил игровую карьеру в 2010 году.

В тройку нападения вошли Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский. Калюжный является рекордсменом сборной Белоруссии и по количеству игр за национальную команду — 171, и по количеству набранных очков — 134 (48 шайб + 86 голевых передач). В составе московского «Динамо» он стал чемпионом России по итогам сезона-1999/00, а на следующий год вновь выиграл титул, но на этот раз с магнитогорским «Металлургом». Калюжный завершил карьеру в 2016 году.