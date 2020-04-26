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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Я ему пожизненно благодарен». Антропов рассказал о предложении играть за Россию и кто его спас для Казахстана

Самый успешный казахстанец в истории НХЛ Николай Антропов в ходе конференции на Vesti.kz рассказал, что ему в юности предлагали уехать в Россию с прицелом выступать за местную сборную.

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От этого шага его удержал отец, поставивший ультиматум сыну. Именно Александр Антропов поставил на коньки будущего форварда сборной Казахстана и записал его, пятилетнего, в секцию хоккея.

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«Да, возможность за Россию была выступать, — признался Антропов. — По-моему, в 1995 году мы играли финал чемпионата России со своей командой “Торпедо-80”, вроде в Липецке или Тольятти это было. После турнира Владимир Анатольевич Плющев пытался переманить меня в Россию с потенциалом игры за сборную России, насколько я это знаю. Но мой отец — а его слово для меня было законом — сказал, что пока я не отыграю хотя бы один сезон за главную команду “Торпедо”, то он меня никуда не отпустит. За что я ему бесконечно благодарен пожизненно, так как считаю, моя карьера сложилась довольно-таки удачно. Но в тот момент, когда я услышал, что могу уехать в Россию и потенциально играть за них, я был очень зол и обижен на папу. Как раз в те времена, в начале 1990-х, тренеры и игроки начали разъезжаться и уезжать в Россию, это как раз было началом развала усть-каменогорской школы хоккея. Вот такая история».

Отметим, что за «Торпедо» Антропов в итоге дебютировал в 16 лет. C юниорской (до 18 лет) и молодежной (до 20) сборными Казахстана он играл на чемпионате мира, причем в 1998 году поучаствовал в сенсационной победе над Канадой — 6:3. В составе национальной команды Антропов участвовал в Олимпиаде-2006 и чемпионате мира-2014, где был капитаном.

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