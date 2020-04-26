«Я пытался узнать по своим каналам, но …». Антропов — о возможном выступлении сына за сборную Казахстана

Отвечая на вопрос, есть ли у Казахстана шанс привлечь Данила Антропова к выступлениям за сборную, он сказал следующее.

«Я был бы только рад, если честно. Я пытался узнавать по своим каналам еще перед молодежным чемпионатом мира в Виктории, но, как мне объяснили, он должен был отыграть в Казахстане два года, чтобы получить гражданство, а он всего отыграл за “Барыс-1999” года один сезон — может, поэтому не срослось. Я надеюсь, что когда-нибудь это случится или будет возможно для него, хотя паспорта казахстанского у него нет. Я пытался узнать, если это возможно, чтобы он сыграл на МЧМ в Виктории два года назад, но у него был всего один год игры за “Барыс — 99”, а нужно два, чтобы получить паспорт».

Решение Данил Антропов будет принимать сам, отметил его отец.

«Насчет моего сына — ну, ему скоро 20 лет будет, уже не маленький мальчик, может сам решение принимать! Если позовут, естественно, сядем семьей все обсудим, ну, а окончательное решение будет за ним», — отметил Антропов.

В этом году у Данила Антропова был последний шанс попасть на драфт НХЛ.

«Вы правы, статистика в “Сагино Спирит” действительно была довольно-таки неплохая, но, к сожалению, на драфт не попал. Значит где-то недоработал или еще что-то — здесь просто так за красивые глазки или фамилию никто никого не возьмут. А насчет этого года остается только ждать, сезон-то отменили. Команда у них очень хорошая была в этом году, могли до конца дойти».

Спросили и о выступлении Данила Антропова за «Барыс-1999».

«Мой сын играл за “Барыс-99”, это было очень хорошее время для него. Во-первых, были каждодневные ледовые тренировки с квалифицируемыми тренерами плюс еще два-три раза тренировки вне льда. Единственный минус, что было мало игр. А разница с Канадой — это то, что в Канаде очень мало тренировок. Всего от трех до четырех раз в неделю — это максимум, однако в сезоне больше игр. Но до 15 лет тебя тренирует волонтер, то есть любой папа может стать волонтером на место тренера», — отметил Антропов.

Отметим, что 18-летний Даниил Антропов с 2016 года выступает в Хоккейной лиге Онтарио, которая считается одним из четырех главных юниорских турниров Северной Америки. В минувшем сезоне форвард набрал 13 (6+7) очков в 23 матчах за канадскую «Ошаву Дженералс», где был ассистентом капитана, а в 38 играх за американский «Сагино Спирит» — 22 (6+16) балла.