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18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Узбекский «Хумо» и китайский ОРДЖИ не сыграют в новом сезоне ВХЛ

ВХЛ подтвердила информацию «СЭ» о неучастии китайского клуба ОРДЖИ в сезоне-2020/21.

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Источник: Спорт-Экспресс

Китайские клубы не сыграют в следующем сезоне ВХЛ.

Причиной стала нестабильная ситуация с пандемией коронавируса. При этом заявлений от двух других клубов из Китая — «КРС-БСУ» и «Ценг Тоу» — пока не поступало.

Кроме того, по аналогичной причине пропустит следующий сезон единственный клуб из Узбекистана — «Хумо».

Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 017 766 человек. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.

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