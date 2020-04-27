Узбекский «Хумо» и китайский ОРДЖИ не сыграют в новом сезоне ВХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Китайские клубы не сыграют в следующем сезоне ВХЛ.

Причиной стала нестабильная ситуация с пандемией коронавируса. При этом заявлений от двух других клубов из Китая — «КРС-БСУ» и «Ценг Тоу» — пока не поступало.

Кроме того, по аналогичной причине пропустит следующий сезон единственный клуб из Узбекистана — «Хумо».

Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.