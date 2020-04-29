Легендарный гол Ларионова в финале Кубка Канады. 39 лет назад с его шайбы начался разгром «Кленовых листьев»
Будущий Профессор первым расстроил хозяев.
Будущий Профессор первым расстроил хозяев.
Смотришь на список лучших бомбардиров Кубка Канады-1981 и видишь там фамилии Алексея Касатонова, Сергея Макарова, Владимира Крутова, Вячеслава Фетисова. Переходишь к символической сборной турнира — там Владислав Третьяк, Касатонов, Сергей Шепелев. В протоколе финала чаще других встречается фамилия того же Шепелева, оформившего
Это решение легендарному специалисту точно далось нелегко. В августе ЦСКА играл в Италии на Кубке европейских чемпионов,
«Мы прилетели в Виннипег, где у нас была первая игра, с канадцами. Утром во время завтрака включили телевизор: показывают суперсерию-1972. Моменты с участием Харламова. Английского, честно говоря, среди нас никто толком не знал. Ни о чем плохом мы даже не подумали. О случившейся трагедии нам рассказали канадские игроки. Так и сказали почти по-русски: “Харламов, финиш!” Первой мыслью было, что это провокация, попытка вывести команду из равновесия», — рассказывал Крутов.
Трагедия не надломила сборную СССР — на групповом этапе Кубка Канады она одержала 3 победы, сыграла вничью с чехословаками и проиграла Канаде со счетом 3:7. Впрочем, у этой неудачи были объективные причины.
«Тихонов изменения в составе сделал. В ворота на матч группового турнира Мышкина вместо Третьяка поставил, в защиту — Володю Зубкова вместо пропускавшего игру капитана Валеры Васильева. Два ведущих игрока отдохнули, и в финале это помогло», — вспоминал Ларионов.
Финал закончился одним из самых болезненных поражений в истории сборной Канады — 8:1. Но спустя 39 лет не все вспомнят, что никакого подавляющего преимущества в первом периоде у советской сборной не было, а Владиславу Третьяку приходилось совершать
В такой ситуации было максимально важным, кто забьет первый гол. Повезло сборной СССР. Повезло хотя бы потому, что результативная атака могла оборваться в ключевой момент — Крутов не смог обработать передачу Макарова. Но Владимир не выключился из игры, подобрал шайбу за воротами и отдал шикарную себе за спину — на Ларионова. Будущему Профессору оставалось не промахнуться по пустому углу.
Канадцы быстро отыгрались, но почувствовавшую уверенность команду Тихонова было уже не остановить. Дальше случились 3 шайбы Шепелева, шикарный гол Крутова и безоговорочный разгром. Увидели бы мы его, если бы тройка Ларионова не придумала первый гол? Большой вопрос. А так, спустя годы Ларионов мог с удовольствием рассказывать историю про тогдашнего тренера сборной Канады Скотти Боумэна:
«Как-то спрашиваю его: “Помните, как мы обыграли вас в финале Кубка Канады в 81-м году, а вы там были тренером?” Он поднимает брови: “А кто там играл?” — “Ну как же! СССР — Канада — 8:1”. Нет, говорит, не помню».