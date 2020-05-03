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16:53 (мск), источник: ТАСС

Фазель заявил, что говорить о месте проведения конгресса IIHF пока преждевременно

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Говорить о месте проведения конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) сейчас преждевременно. Такое мнение ТАСС высказал президент федерации Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

Ежегодный конгресс IIHF должен был пройти в мае в Цюрихе во время чемпионата мира. После отмены турнира из-за пандемии коронавируса Фазель сообщил ТАСС, что конгресс может пройти в июне. В середине апреля глава IIHF рассказал, что федерация может объединить годовой и полугодовой конгрессы организации и провести их в сентябре в Санкт-Петербурге.

«Ситуация в мире не становится лучше. Не знаем, когда вирус закончится. Нельзя путешествовать, пересекать границы, — сказал Фазель. — Хотим встретиться, собраться, провести конгресс. Но сейчас вообще не понятно состоится ли он, и говорить о месте проведения сейчас преждевременно».

Из-за пандемии IIHF отменила все турниры начиная с марта. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, умерли 1280 человек.

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