Кожевников: Хорошо, что в сборную берут человека с опытом работы в молодежке
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников — о возможной тренерской рокировке в национальной команде и СКА, а также о назначениях в клубах КХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников — о возможной тренерской рокировке в национальной команде и СКА, а также о назначениях в клубах КХЛ.
В КХЛ с 1 мая открылся период обменов и переходов хоккеистов. Кроме того, у нескольких клубов истекли контракты с главными тренерами и они уже могут официально объявлять о перестановках. Так, «Салават Юлаев» сместил с поста наставника команды Николая Цулыгина, назначив на его место работавшего ассистентом финна Томи Лямся. Сам Цулыгин при этом остался в штабе уфимцев и теперь будет помощником нового наставника.
В апреле екатеринбургский «Автомобилист» объявил, что не будет продлевать контракт с Андреем Мартемьяновым. Руководство командой поручили канадскому специалисту Биллу Питерсу, в 2016 году приведшему свою национальную сборную к победе на чемпионате мира в Москве и
Ярославский «Локомотив» возглавил белорусский специалист Андрей Скабелка, последние два сезона успешно трудившийся в казахстанском «Барысе». А челябинский «Трактор» в ближайшие дни должен объявить о возвращении в клуб Анвара Гатиятулина, в 2018 году неожиданно выведшего уральский коллектив в финал Восточной конференции Кубка Гагарина. Последние два года тренер работал помощником Ильи Воробьева и Алексея Кудашова в СКА и сборной России.
По некоторым данным, 48-летний специалист уходит со своих постов сам, поскольку не хочет тренировать СКА
Кадровые назначения в интервью «Известиям» прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
— Каковы шансы Скабелки на успех в «Локомотиве»?
— Опыта работы в КХЛ ему не занимать. Он не один сезон проявлял себя как системный специалист, знающий, чего хочет от команды, и понимающий, как этого добиться. И «Сибирь», и «Барыс» при нем отличались четкой организацией игры, дисциплиной и характером. А теперь он идет в не чужой для себя клуб. Скабелка — свой человек в Ярославле. Играл за команду, выигрывал с ней золото чемпионата. Его знает руководство клуба и любят болельщики. Другое дело, что специфика работы в «Локомотиве» отличается от того, с чем Скабелка сталкивался в «Барысе». Там он имел в своем распоряжении качественных легионеров из Северной Америки с казахскими паспортами. А в Ярославле много местной молодежи, которую надо развивать и выводить на новый уровень. Раньше Скабелка не часто сталкивался с этим, поэтому неизвестно, как у него получится.
— В «Локомотиве» за последние семь лет 11 раз меняли тренеров. Многие иностранцы продержались не более полугода. А Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов добивались в Ярославле относительных успехов, но лишались работы при первых же проблемах. Скабелку ждет то же самое?
— Ну, у него хотя бы контракт заключен на три года. Это
Я, конечно, не знаю деталей соглашения. Но если за увольнение причитается крупная неустойка, вряд ли «Локомотиву» будет выгодно быстро увольнять Скабелку при первых же проблемах. Хотя в Ярославле скоры на расправу.
— Как оцените рокировку в «Салавате Юлаеве»?
— У нас такие кадровые решения годами принимаются в клубах, что я ничему не удивляюсь. Непонятно, зачем это делать: ставить иностранных тренеров без опыта самостоятельной работы вместо наших специалистов. Причем таких молодых, как Цулыгин. Да, у него не очень хорошо получалось в регулярном чемпионате работать, «Салават» был очень нестабилен. Но ведь что самое важное?
— А про смену главного тренера «Автомобилиста» что скажете?
— Опять же непонятно, зачем звать иностранцев, когда у нас есть свои тренеры. Допустим, считаете вы, что Мартемьянов больше ничего не даст команде. Ну так нельзя разве поискать среди других наших специалистов, работающих с менее сильными клубами и добивающихся хороших результатов при среднем подборе игроков? Нет, вместо этого мы берем канадцев, которые не могут найти работу в своей стране. Мы же знаем, почему Питерса уволили из «Калгари» (один из его бывших подопечных заявил, что 10 лет назад тренер оскорбил его по расистским мотивам. — «Известия»). И знаем, какое к этому отношение в Северной Америке. С такой репутацией почти нереально там найти работу. Но непонятно, чего такого этот тренер добился, чтобы звать его сюда. Да, выиграл чемпионат мира, но работа со сборной и клубом — это не одно и то же. А на уровне клубов больших успехов в НХЛ Питерс не добился.
— Может, «Автомобилист» был вдохновлен работой Боба Хартли в «Авангарде»?
— Хартли
Там в НХЛ не дураки сидят и уже давно поняли, что нет никакого смысла звать из Европы тренеров. Все равно к работе в местных клубах американцы и канадцы лучше готовы, а финнам, шведам или чехам еще нужно время на адаптацию. Поэтому уже 20 лет никого из них туда не назначают.
— С высокой долей вероятности на днях «Трактор» объявит о возвращении Анвара Гатиятулина. Чего ждете от него?
— Надеюсь, он возродит тот «Трактор», который при нем наделал шуму пару лет назад. На мой взгляд, в сборной и СКА он стушевался и был немного не готов к работе в командах с такими амбициями. Но там вообще была не очень удачная ставка на объединение трех главных тренеров — Воробьева, Кудашова и Гатиятулина. Сами по себе они хорошие специалисты, но в триумвирате, будучи достаточно похожими друг на друга, не могли реализовать весь свой потенциал. Поэтому хорошо, что сейчас Анвар возвращается туда, где он сможет лучше проявить свои качества. В «Тракторе» он на своем месте. А с учетом потолка зарплат имеет шансы побороться за
— Возможная смена Кудашова на Брагина у вас тоже не вызывает вопросов?
— Да, считаю, что в прошедшем сезоне сборная, мягко говоря, нехорошо показала себя на Евротуре. И надо
— 12 подряд побед СКА на финише регулярного чемпионата не убедили вас в перспективах Кудашова в Питере?
— Да, команда там играла хорошо. Но тут есть существенная доля заслуги Валерия Брагина, пришедшего в СКА в конце регулярки. Во многом благодаря ему успешно внедрили в состав молодежное звено Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, сразу заигравших на уровне КХЛ. Брагин их знает и способен вывести на взрослый уровень. Ну и, опять же, надо вернуться к теме сборной. Когда мы оцениваем Кудашова и Брагина в СКА, невозможно это делать в отрыве от национальной команды. А Брагин знает почти всех игроков сборной — многие так или иначе прошли через его руки в молодежке, выигрывали медали чемпионатов мира.
— Это поможет сборной?
— Думаю, да. Нам ведь надо работать на перспективу.
К той же Олимпиаде в Пекине необходимо иметь боеспособную сборную. И действовать с прицелом на нее. Особенно если туда не поедут ребята из НХЛ, куда сейчас просто потоком отправляются российские хоккеисты. Без них особенно важно быстрее доводить молодежь до уровня сборной и обкатывать ее на Евротурах и чемпионатах мира. Брагин как раз для этого годится.
Единственное, что смущает, —
Алексей Фомин