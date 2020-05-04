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16:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» подписала капитана узбекистанского клуба

Российский нападающий Александр Щербина перешел в «Сарыарку». Об этом объявила пресс-служба карагандинского клуба.

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В прошедшем сезоне Щербина выступал за узбекистанский «Хумо», в котором был капитаном команды. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он сыграл 33 матча и набрал 15 (9+6) очков, а в 11 встречах плей-офф отметился одной результативной передачей.

Ранее Щербина также выступал за «СКА-Неву», «Северсталь», «Сокол», санкт-петербургское «Динамо», «Сочи», «Буран», «Нефтяник», ХК ВМФ, «Витязь» и СКА. Всего в КХЛ он сыграл 171 матч и набрал 27 (13+14) очков, а в ВХЛ провел 403 игры и записал в актив 216 (111+105) очков.

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Отметим, что «Хумо» отказался от участия в ВХЛ в следующем сезоне из-за ситуации с коронавирусом. Вместе с главной командой снялся и фарм-клуб, выступавший в чемпионате Казахстана.

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