«Сарыарка» подписала капитана узбекистанского клуба

В прошедшем сезоне Щербина выступал за узбекистанский «Хумо», в котором был капитаном команды. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он сыграл 33 матча и набрал 15 (9+6) очков, а в 11 встречах плей-офф отметился одной результативной передачей.

Ранее Щербина также выступал за «СКА-Неву», «Северсталь», «Сокол», санкт-петербургское «Динамо», «Сочи», «Буран», «Нефтяник», ХК ВМФ, «Витязь» и СКА. Всего в КХЛ он сыграл 171 матч и набрал 27 (13+14) очков, а в ВХЛ провел 403 игры и записал в актив 216 (111+105) очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JLY8H19n_uA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.