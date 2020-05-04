«Сарыарка» подписала капитана узбекистанского клуба
Российский нападающий Александр Щербина перешел в «Сарыарку». Об этом объявила
Российский нападающий Александр Щербина перешел в «Сарыарку». Об этом объявила
В прошедшем сезоне Щербина выступал за узбекистанский «Хумо», в котором был капитаном команды. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он сыграл 33 матча и набрал 15 (9+6) очков, а в 11 встречах
Ранее Щербина также выступал за «СКА-Неву», «Северсталь», «Сокол»,
Отметим, что «Хумо» отказался от участия в ВХЛ в следующем сезоне