Гениальное спасение Третьяка в финале Кубка Канады-81. От злости «Кленовые листья» ломали клюшки об лед
Он совершил небольшое чудо еще при счете 0:0.
Он совершил небольшое чудо еще при счете 0:0.
Кубок Канады-1981 для болельщиков из нашей страны навсегда останется турниром трагичным. Даже несмотря на победу на нем сборной СССР. Прямо перед стартом Кубка из Советского союза прилетела новость о гибели великого форварда Валерия Харламова, который был в числе кандидатов не поездку в Канаду, но был отцеплен главным тренером Виктором Тихоновым. Рассказывает Вячеслав Фетисов:
«Утром включили телевизоры, а там Валеркины фотографии. Мы
Трагедия не надломила сборную СССР — на групповом этапе Кубка Канады она одержала 3 победы, сыграла вничью с чехословаками и проиграла Канаде со счетом 3:7. Впрочем, у этой неудачи были объективные причины.
«Тихонов изменения в составе сделал. В ворота на матч группового турнира Мышкина вместо Третьяка поставил, в защиту — Володю Зубкова вместо пропускавшего игру капитана Валеры Васильева. Два ведущих игрока отдохнули, и в финале это помогло», — вспоминал Игорь Ларионов.
В финале, где нашим снова пришлось играть с хозяевами, ни о какой замене Третьяка уже не могло быть и речи. Первый номер советской сборной проводил очень сильный турнир, в двух играх с чехословаками признавался лучшим игроком, а в решающем матче только подтвердил статус одного из сильнейших вратарей мирового хоккея. Третьяк совершил 26 сэйвов, позволив канадцам отличиться лишь раз, во многом обеспечив команде Тихонова результат.
Особенно сложными для будущего президента ФХР получились первые два периода, в которых канадцы бросили по его воротам 23 раза. Соперники не могли открыть счет до 25-й минуты, но такой засухи не случилось бы, не твори Третьяк настоящие чудеса. Одно его спасение достойно того, чтобы рассказать о нем отдельно — в начале второго периода канадцы разыграли классную комбинацию и обязаны были забивать, но советский кипер успел переместиться из угла в угол, отбил бросок, а затем, уже лежа на льду, поймал подлетевшую шайбу ловушкой. Просто гений!
Вскоре забил Ларионов, канадцы быстро отыгрались, но почувствовавшую уверенность сборную СССР было уже не остановить. Дальше случились 3 шайбы Шепелева, шикарный гол Крутова и безоговорочный разгром. Третьяка признали даже не лучшим вратарем, а лучшим игроком всего турнира, а церемония награждения не обошлась без забавной истории. Рассказывает сам голкипер:
«В 1981 году мы играли на Кубок Канады. Финальный матч, у нас шикарная команда. Побеждаем канадцев 8:1. Объявляют: лучшему нападающему — перстень в 10 тысяч долларов, с бриллиантами. А я лучший игрок турнира, ну, думаю, что же дадут? Блин,
Гретцки вряд ли порадовал полученный перстень, Уэйн после одного из величайших позоров в истории канадского хоккея не мог сдержать слез:
«Мы выигрывали на многих первенствах, но Кубок Канады котировался выше всех.
Третьяк и его партнеры вернулись на родину настоящими суперзвездами — история из книги «Третьяк. Легенда № 20» это подтверждает:
«Уже дома, в Москве, меня встретила во дворе старушка соседка.
— Ой, сынок, да ты ведь Третьяк?
— Да, бабуля.
— Дай я тебя поцелую. Я ведь, когда вы играли с этими супостатами, телевизор крестила. А когда вы их одолели, даже заплакала. Это же надо, наш советский гимн где пели!..