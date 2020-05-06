80 лет великому советскому форварду. Он выиграл две Олимпиады и забил за «Спартак» больше 400 голов!
Сегодня, 6 мая, исполняется 80 лет двукратному олимпийскому чемпиону, 9-кратному чемпиону мира в составе сборной СССР Вячеславу Старшинову.
Сегодня, 6 мая, исполняется 80 лет двукратному олимпийскому чемпиону, 9-кратному чемпиону мира в составе сборной СССР Вячеславу Старшинову.
В составе сборной СССР 9 раз выигрывал ЧМ (1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971) и дважды Олимпийские Игры (1964, 1968).