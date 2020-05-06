IIHF проведет ежегодный конгресс в формате онлайн-конференции 10 июня
ТАСС, 6 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) проведет ежегодный конгресс в июне в формате
ТАСС, 6 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) проведет ежегодный конгресс в июне в формате
«Мы решили провести виртуальный конгресс. Он пройдет 10 июня», — сказал глава IIHF Рене Фазель.
Ежегодный конгресс IIHF должен был пройти в мае в швейцарском Цюрихе во время чемпионата мира. После отмены турнира
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.