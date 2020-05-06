IIHF проведет ежегодный конгресс в формате онлайн-конференции 10 июня

Ежегодный конгресс IIHF должен был пройти в мае в швейцарском Цюрихе во время чемпионата мира. После отмены турнира из-за пандемии коронавируса Фазель сообщил ТАСС, что конгресс может пройти в июне. В середине апреля глава IIHF заявил, что федерация может объединить годовой и полугодовой конгрессы и провести их в сентябре в Санкт-Петербурге.