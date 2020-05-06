Фазель выступил за перенос выборного конгресса IIHF, запланированного в Петербурге

«На конгрессе надо будет вынести решение по проведению полугодового конгресса в сентябре. На данный момент похоже на то, что мы не сможем провести выборы в Санкт-Петербурге, — сказал Фазель. — Сейчас выглядит очень затруднительно, что все смогли бы приехать туда. Мы не знаем, будет ли к тому времени пандемия, и я думаю, было бы более мудрым решением перенести конгресс».