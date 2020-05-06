Фазель выступил за перенос выборного конгресса IIHF, запланированного в Петербурге

Ранее Фазель сообщил ТАСС, что ежегодный конгресс в нынешнем году пройдет в формате онлайн-конференции 10 июня. На полугодовом конгрессе, запланированном в сентябре, должны пройти выборы президента IIHF и совета организации.
«На конгрессе надо будет вынести решение по проведению полугодового конгресса в сентябре. На данный момент похоже на то, что мы не сможем провести выборы в Санкт-Петербурге, — сказал Фазель. — Сейчас выглядит очень затруднительно, что все смогли бы приехать туда. Мы не знаем, будет ли к тому времени пандемия, и я думаю, было бы более мудрым решением перенести конгресс».
Глава IIHF рассказал, когда можно провести полугодовой конгресс в случае переноса. «Есть возможность в том числе и перенести в Санкт-Петербург на следующий год», — отметил он.