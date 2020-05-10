Победитель юниорского ЧМ по хоккею с опытом игры в НХЛ перешел в казахстанский клуб

Хенрик родился 4 февраля 1994 года в Питтсбурге. В возрасте 17 лет стал чемпионом мира в составе сборной США на юниорском чемпионате мира до 18 лет. Был выбран на драфте НХЛ Аризоной под 27 номером. С сезона-2011/12 по сезон-2013/14 выступал за «Эдмонтон Ойлз Кингз», с которым стал обладателем Мемориального Кубка-2014, став лучшим бомбардиром турнира, забросив четыре шайбы и отдав четыре результативные передачи, а также победителем Западной хоккейной лиги.