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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Победитель юниорского ЧМ по хоккею с опытом игры в НХЛ перешел в казахстанский клуб

Американский нападающий шведского происхождения Хенрик Самуэльссон стал игроком «Сарыарки», сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

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Хенрик родился 4 февраля 1994 года в Питтсбурге. В возрасте 17 лет стал чемпионом мира в составе сборной США на юниорском чемпионате мира до 18 лет. Был выбран на драфте НХЛ Аризоной под 27 номером. С сезона-2011/12 по сезон-2013/14 выступал за «Эдмонтон Ойлз Кингз», с которым стал обладателем Мемориального Кубка-2014, став лучшим бомбардиром турнира, забросив четыре шайбы и отдав четыре результативные передачи, а также победителем Западной хоккейной лиги.

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За три сезона в Эдмонтоне набрал 217 (87+130) очков. В сезоне-2014/15 стал игроком команды Американской хоккейной лиги «Портленд Пайретс», в том же сезоне трижды выходил на лед Национальной хоккейной лиги в составе «Аризоны Койотс». Следующими клубами Самуэльссона в АХЛ стали «Спингфилд Фальконс», «Тюксон Роудраннерс» и «Бейкерсфилд Кондорс». В сезоне-2017/18 перешел в клуб Хоккейной лиги восточного побережья (ECHL) — «Айдахо Стилхэдз», а в следующем сезоне защищал цвета команды АХЛ «Рокфорд Айсхогз», после вернулся в «Айдахо».
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Минувший сезон Самуэльссон провел в Британской элитной хоккейной лиги в составе команды «Манчестер Сторм».

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