Вратарь «Салавата Юлаева» перешел в казахстанский клуб
Вратарь Владимир Сохатский пополнил состав «Сарыарки», сообщает
Вратарь Владимир Сохатский пополнил состав «Сарыарки», сообщает
В минувшем сезоне 30-летний голкипер защищал цвета нефтекамского «Тороса».
В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 42 матча, в
Сохатский является воспитанником уфимского хоккея и дебютировал в КХЛ в составе «Салавата Юлаева» в сезоне-2013/14.
С 2015 по 2019 год голкипер выступал за «Автомобилист», а после вернулся в «Салават Юлаев», но играл в основном за
Всего на счету Сохатского 132 матча в КХЛ, из которых девять он отыграл на ноль.