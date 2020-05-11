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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Салавата Юлаева» перешел в казахстанский клуб

Вратарь Владимир Сохатский пополнил состав «Сарыарки», сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

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В минувшем сезоне 30-летний голкипер защищал цвета нефтекамского «Тороса».

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В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 42 матча, в плей-офф провел семь игр.

Сохатский является воспитанником уфимского хоккея и дебютировал в КХЛ в составе «Салавата Юлаева» в сезоне-2013/14.

С 2015 по 2019 год голкипер выступал за «Автомобилист», а после вернулся в «Салават Юлаев», но играл в основном за фарм-клуб уфимцев — «Торос».

Всего на счету Сохатского 132 матча в КХЛ, из которых девять он отыграл на ноль.

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