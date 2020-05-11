Вратарь «Салавата Юлаева» перешел в казахстанский клуб

В минувшем сезоне 30-летний голкипер защищал цвета нефтекамского «Тороса».

Читайте также Победитель юниорского ЧМ по хоккею с опытом игры в НХЛ перешел в казахстанский клуб

В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 42 матча, в плей-офф провел семь игр.

Сохатский является воспитанником уфимского хоккея и дебютировал в КХЛ в составе «Салавата Юлаева» в сезоне-2013/14.

С 2015 по 2019 год голкипер выступал за «Автомобилист», а после вернулся в «Салават Юлаев», но играл в основном за фарм-клуб уфимцев — «Торос».