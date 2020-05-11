Лучший вратарь ВХЛ покинул «Сарыарку» и перешел в российский клуб
Российский голкипер Эдуард Рейзвих покинул карагандинскую «Сарыарку» и продолжит карьеру в новокузнецком «Металлурге», сообщает «Шайба.kz».
Российский голкипер Эдуард Рейзвих покинул карагандинскую «Сарыарку» и продолжит карьеру в новокузнецком «Металлурге», сообщает «Шайба.kz».
В составе карагандинского клуба 29-летний голкипер провел три сезона.
В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ он одержал 25 побед в 51 матче, отражая в среднем за игру 93,0 процента бросков и пропуская 1,72 шайбы.
В сезоне-2018/19 Рейзвих помог «Сарыарке» завоевать Кубок Петрова и был признан лучшим вратарем Высшей хоккейной лиги.
Рейзвих является воспитанником омского «Авангарда». Последним клубом Рейзвиха в КХЛ была «Сибирь». Всего в лиге вратарь провел 25 матчей, одержав семь побед при коэффициенте надежности 3,05 и 89,9 процента отраженных бросков. В матчах Кубка Гагарина участия не принимал.