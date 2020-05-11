Лучший вратарь ВХЛ покинул «Сарыарку» и перешел в российский клуб

В составе карагандинского клуба 29-летний голкипер провел три сезона.

В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ он одержал 25 побед в 51 матче, отражая в среднем за игру 93,0 процента бросков и пропуская 1,72 шайбы.

В сезоне-2018/19 Рейзвих помог «Сарыарке» завоевать Кубок Петрова и был признан лучшим вратарем Высшей хоккейной лиги.