«Сарыарка» назначила нового главного тренера
Главным тренером «Сарыарки» назначен Руслан Сулейманов, сообщает
Главным тренером «Сарыарки» назначен Руслан Сулейманов, сообщает
53-летний россиянин ранее возглавлял «Торос», в котором работал с 2011 года с двухлетним перерывом. В сезонах 2015/16 и 2016/17 он тренировал «Толпар» и «Южный Урал» соответственно.
Вместе с «Торосом» Сулейманов дважды становился чемпионом ВХЛ — в 2012 и 2013 годах. Причем во втором случае нефтекамский клуб победил «Сарыарку» в финале.
С ноября 2018 года «Сарыарку» возглавлял латвиец Леонид Тамбиев, с которым команда выигрывала Кубок Петрова в 2019-м. В марте Тамбиев покинул карагандинский клуб и начал искать работу в КХЛ: он возглавил «Адмирал», но команда снялась со следующего сезона, а затем его включили в