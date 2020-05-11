Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
11 мая, источник: Vesti.kz

«Сарыарка» назначила нового главного тренера

Главным тренером «Сарыарки» назначен Руслан Сулейманов, сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

Наверх

53-летний россиянин ранее возглавлял «Торос», в котором работал с 2011 года с двухлетним перерывом. В сезонах 2015/16 и 2016/17 он тренировал «Толпар» и «Южный Урал» соответственно.

Вместе с «Торосом» Сулейманов дважды становился чемпионом ВХЛ — в 2012 и 2013 годах. Причем во втором случае нефтекамский клуб победил «Сарыарку» в финале.

С ноября 2018 года «Сарыарку» возглавлял латвиец Леонид Тамбиев, с которым команда выигрывала Кубок Петрова в 2019-м. В марте Тамбиев покинул карагандинский клуб и начал искать работу в КХЛ: он возглавил «Адмирал», но команда снялась со следующего сезона, а затем его включили в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Барыса» и рижского «Динамо».

Сергей Ковалев вступился за ветерана ВОВ из Алматы
Хабиб обратился к фанатам за советом по поводу боя с Гэтжи
Сборные России и Канады поменяют местами в группах на ЧМ-2021
Умер пятикратный чемпион Испании по футболу
Капелло: Меня тошнит от того, как «Милан» относится к Мальдини
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием
Нападающий «Реала» едва выжил после падения со стены дома
Футболиста «Сочи» обвиняют в краже автомобиля во Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь