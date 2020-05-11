«Сарыарка» назначила нового главного тренера

53-летний россиянин ранее возглавлял «Торос», в котором работал с 2011 года с двухлетним перерывом. В сезонах 2015/16 и 2016/17 он тренировал «Толпар» и «Южный Урал» соответственно.

Вместе с «Торосом» Сулейманов дважды становился чемпионом ВХЛ — в 2012 и 2013 годах. Причем во втором случае нефтекамский клуб победил «Сарыарку» в финале.