«Готов выйти в клетку хоть с двумя хоккестами!» Рыспаев — о Хабибе, МакГрегоре и предложении из ММА

Он признался, что готов выйти в клетку даже с двумя соперниками, но только если они тоже будут хоккеистами.

— Конор или Хабиб?

— Хабиб. Он ближе мне по душе, ближе по натуре, с постсоветского пространства. Я лучше за него буду болеть.

— Ну, а Конор зато тоже любит шоу устраивать.

— Чрезмерно. Для меня это уже непонятно. Менталитет разный, не понимаешь местами, думаешь — блин, перегибает.

— Расскажи, как тебя в Fight Nights звали.

— Есть друг — Сангаджи Тарбаев. Он один из учредителей, как я помню. Сангаджи как-то мне передал предложение Камиля Гаджиева, да и сам был заинтересован. Ну вроде как для Казахстана что-то можно сделать, имя есть. «Давай сделаем мероприятие». Но еще период дисквалификации у меня был. Итак я позиционировался как довольно неуравновешенный игрок. И тут еще подкреплять это боями… Я все-таки играть хотел. Объяснил, они поняли. Потом в Нур-Султане мероприятие, я пояс вручал нашему чемпиону.

Два раза даже звали. Потом еще просили: «Давай». Я сказал: «Давайте, если я с хоккеистом выйду в клетку». Где-то делали такое, тафгаи бились между собой. Такое можно. А вот если бы я вышел с бойцами, это уже моя переквалификация получается.

— Но это и опасно может быть.