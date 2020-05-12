«Готов выйти в клетку хоть с двумя хоккестами!» Рыспаев — о Хабибе, МакГрегоре и предложении из ММА
Известный казахстанский тафгай Дамир Рыспаев в прямом эфире на Vesti.kz в Instagram рассказал о том, как отказался провести бои в ММА.
Известный казахстанский тафгай Дамир Рыспаев в прямом эфире на Vesti.kz в Instagram рассказал о том, как отказался провести бои в ММА.
Он признался, что готов выйти в клетку даже с двумя соперниками, но только если они тоже будут хоккеистами.
— Конор или Хабиб?
— Хабиб. Он ближе мне по душе, ближе по натуре, с постсоветского пространства. Я лучше за него буду болеть.
— Ну, а Конор зато тоже любит шоу устраивать.
— Чрезмерно. Для меня это уже непонятно. Менталитет разный, не понимаешь местами, думаешь — блин, перегибает.
— Расскажи, как тебя в Fight Nights звали.
— Есть друг — Сангаджи Тарбаев. Он один из учредителей, как я помню. Сангаджи
Два раза даже звали. Потом еще просили: «Давай». Я сказал: «Давайте, если я с хоккеистом выйду в клетку».
— Но это и опасно может быть.
— Ну, может быть опасно, а может быть не опасно. Не верите, значит? (смеется) Это уже переквалификация была бы, другое направление. Туда тоже просто так с ухмылкой не зайдешь, готовиться надо. Там тоже серьезные ребята, своя кухня. Если делать, то делать. А так — выйти прикалываться — зачем? Если с хоккеистом, я готов. Хоть с двумя! А так — нет.