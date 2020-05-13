Китайский «ОЭРДЖИ Юниор» не примет участие в следующем сезоне МХЛ

В прошлом сезоне МХЛ приняли участие 34 команды. Для «ОЭРДЖИ Юниор» сезон стал дебютным в лиге. Китайская команда в 64 играх регулярного чемпионата одержала одну победу и с четырьмя очками заняла последнее место в турнирной таблице.

«В МХЛ подали заявки почти все команды, кроме китайского “ОЭРДЖИ Юниор”. Клуб уведомил нас о том, что не сможет принять участие в следующем чемпионате», — сказал Морозов.

Ранее портал «Sport 24» сообщил о возможном прекращении существования клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Агидель» в связи с отсутствием источников финансирования. 8 мая стало известно о том, что хоккеистки команды вместе с главным тренером Денисом Афиногеновым и спортивным директором Александром Семаком написали открытое письмо на имя президента Республики Башкортостан Радия Хабирова.

«По ЖХЛ есть проблемы с клубом “Агидель”. Мы видели открытое письмо игроков, общаемся с руководством клуба. Пока официального решения не принято, мы контролируем ситуацию. Остальные клубы ЖХЛ подали заявки», — отметил Морозов.