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12:02 (мск), источник: ТАСС

Молодежная хоккейная лига не будет определять обладателя Кубка Харламова

ТАСС, 16 мая. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова, все команды в плей-офф займут единое место. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

30 апреля МХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть первый раунд плей-офф. Во второй раунд вышли петербургские «СКА-1946» и «Динамо», ярославский «Локо», столичная «Красная Армия», уфимский «Толпар», челябинские «Белые медведи», «Омские ястребы» и казанский «Ирбис». Все восемь команд, прошедших во второй раунд плей-офф, займут единое место — 1−8-е. Места с 9-е по 34-е будут распределены по спортивному принципу среди остальных команд.

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«В связи с негативным развитием пандемии во всем мире этот сезон войдет в историю — мы в МХЛ впервые не называем обладателя Кубка Харламова, — сказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов. — Серия плей-офф досрочно завершилась после первой стадии, и все команды, прошедшие далее, являются равнозначными претендентами на победу. При распределении мест МХЛ, как и Континентальная хоккейная лига, опирается на принципы спортивного равенства. Мы решили дать восьми командам единое место — 1−8-е, и публикуем их в алфавитном порядке».

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Ранее о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса объявила КХЛ. Руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам чемпионата.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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