Молодежная хоккейная лига не будет определять обладателя Кубка Харламова
ТАСС, 16 мая. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова, все команды в
ТАСС, 16 мая. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова, все команды в
30 апреля МХЛ объявила о досрочном завершении сезона
«В связи с негативным развитием пандемии во всем мире этот сезон войдет в историю — мы в МХЛ впервые не называем обладателя Кубка Харламова, — сказал
Ранее о досрочном завершении сезона
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.