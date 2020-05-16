Молодежная хоккейная лига не будет определять обладателя Кубка Харламова

Источник: РИА "Новости"

30 апреля МХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть первый раунд плей-офф. Во второй раунд вышли петербургские «СКА-1946» и «Динамо», ярославский «Локо», столичная «Красная Армия», уфимский «Толпар», челябинские «Белые медведи», «Омские ястребы» и казанский «Ирбис». Все восемь команд, прошедших во второй раунд плей-офф, займут единое место — 1−8-е. Места с 9-е по 34-е будут распределены по спортивному принципу среди остальных команд.

«В связи с негативным развитием пандемии во всем мире этот сезон войдет в историю — мы в МХЛ впервые не называем обладателя Кубка Харламова, — сказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов. — Серия плей-офф досрочно завершилась после первой стадии, и все команды, прошедшие далее, являются равнозначными претендентами на победу. При распределении мест МХЛ, как и Континентальная хоккейная лига, опирается на принципы спортивного равенства. Мы решили дать восьми командам единое место — 1−8-е, и публикуем их в алфавитном порядке».

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Ранее о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса объявила КХЛ. Руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам чемпионата.