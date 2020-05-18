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14:02 (мск), источник: ТАСС

ХК «Адмирал» потратил 5 млн рублей на закупку тестов на коронавирус для примоских больниц

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Адмирал» закупил для больниц Приморского края экспресс-тесты на коронавирус, затратив 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба команды из Владивостока.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 3 750 экспресс-тестов переданы в 18 приморских медицинских учреждений.

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«Адмирал» всегда был и остается социально-ответственной организацией, сейчас в регионе правительство Приморского края во главе с Олегом Кожемяко ведет огромную работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. «Адмирал» внес свой вклад в это дело. Для этого нами было принято решение закупить на 5 млн рублей именно южнокорейские тест-системы, так как Южной Корее удалось успешно справиться с эпидемией на своей территории. Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения Приморского края, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку, — говорится в заявлении.

В конце марта стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее «Адмирал» подтвердил, что не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Минувший сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. «Адмирал» не вышел в плей-офф, заняв последнее, 12 место в Восточной конференции.

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