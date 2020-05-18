ХК «Адмирал» потратил 5 млн рублей на закупку тестов на коронавирус для примоских больниц

«Адмирал» всегда был и остается социально-ответственной организацией, сейчас в регионе правительство Приморского края во главе с Олегом Кожемяко ведет огромную работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. «Адмирал» внес свой вклад в это дело. Для этого нами было принято решение закупить на 5 млн рублей именно южнокорейские тест-системы, так как Южной Корее удалось успешно справиться с эпидемией на своей территории. Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения Приморского края, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку, — говорится в заявлении.