Великий гол советского хоккеиста Михайлова на Суперсерии-72. Он добил Канаду и отказался переезжать в НХЛ
А еще назвал себя «советским миллионером».
А еще назвал себя «советским миллионером».
«Мы отдавали себе отчет, что впереди нас ждет необычная серия матчей. Говорят, идеей проведения встреч с профессионалами были одержимы тренеры сборной СССР Аркадий Чернышев и — особенно — Анатолий Тарасов. Мы ведь регулярно играли с любительскими командами из Канады и били их нещадно. А проверить силы на профи никак не получалось. Только с трибун на них смотрели, когда оказывались за океаном. Нас водили на матчи НХЛ и в 1969-м, и в 1970-м… Помню, в Торонто ходили, в Миннеаполисе, в
Суперсерия-1972, о которой выше вспоминает ее участник Борис Михайлов, была и остается одним из самых великих событий в истории мирового хоккея. Никогда прежде сильнейшие хоккеисты СССР и Канады не играли между собой, а потому день 2 сентября 1972 года — особенная дата для всех поклонников этого вида спорта.
Это и шайба Фила Эспозито, который распечатал Владислава Третьяка уже на первой минуте встречи, и ответ от Евгения Зимина, поднявшего на камбэк сборную СССР, и, конечно, дубль Валерия Харламова — он вывел команду Всеволода Боброва вперед, отыграться «Кленовые листья» уже не смогли. А вот еще одному голу из той игры уделяется незаслуженно мало внимания. Речь о точном броске Бориса Михайлова. Но обо всем по порядку. Как вы помните, канадцы начали тот матч просто ураганно и к 7-й минуте вели 2:0.
«Канадцы сразу нас прижали к воротам. После второй шайбы органист включил похоронный марш. Ну, думаю, всё, приплыли! Была секундная растерянность, не скрою. Сразу вспомнились статьи из местных газет, что русских ждет разгром. 0:6 — не меньше! Хорошо, тренеры рассудок не потеряли. Всеволод Михайлович сказал: «Чудаки! Что творите? Успокойтесь! Играйте, как умеете, не пытайтесь их перебегать и перебросать», — вспоминал Михайлов.
Сборная СССР вернулась в игру, во втором периоде за дело взялся Харламов и после 40 минут на трибунах монреальского «Форума» горели абсолютно сенсационные для местной публики цифры 4:2.
Для того, чтобы понять, чем же легендарен и велик гол Михайлова, нужно вспомнить, что творилось на льду в начале третьей двадцатиминутки. Канадцы в своих лучших традициях навалились на ворота Третьяка и еще до середины периода сократили свое отставание до минимума — для того, чтобы отыграться у них оставалось 12 минут. Никто не знает, чем бы закончился исторический матч, если бы не шайба 13-го номера советской команды.
Через 5 минут после гола Бобби Кларка хозяева проводили очередную затяжную атаку, но шайбу перехватил форвард ЦСКА Юрий Блинов. Он вывел ее из зоны и отдал налево — на Михайлова. Еще один московский армеец пересек синюю линию, после чего резко сместился в центр и ушел ногами от защитника сборной Канады. Перед ним остался только Драйден, который был переигран броском с неудобной руки. Эффектно и эффективно!
Осталось вспомнить историю, случившуюся после игры. Утром 3 сентября в отель сборной СССР прибыли представители «Торонто Мэйпл Лифс», предложившие Харламову миллион долларов за переезд в НХЛ. Харламов попытался отшутиться, сказав, что без партнеров по тройке нападения Петрова и Михайлова он никуда не поедет. Но люди из канадского клуба пообещали урегулировать этот вопрос и выписать коллегам Харламова чеки на аналогичную сумму.
«Мы переглянулись, а потом ребята говорят: ты старший, вот и отвечай. Я поблагодарил канадца за приглашение и, естественно, отказался, подчеркнув, что мы советские миллионеры, нам и дома хорошо. Я сказал это искренне, а не потому, что за нашими спинами стоял человек, отвечавший за безопасность сборной СССР. Потом подобные предложения канадцы делали почти всем нашим ребятам — Владику Третьяку, Саше Якушеву, Жене Зимину, Саше Мальцеву», — рассказывал спустя десятилетия Михайлов.