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14:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

HockeyBuzz составил стартовую пятерку сборной России из игроков НХЛ. В ней нет Овечкина

Портал HockeyBuzz запустил проект «Лучшие пятерки сборных стран», в котором составляет стартовые составы ведущих национальных команд.

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Источник: Спорт-Экспресс

Учитываются только игроки НХЛ.

Звено сформировали: Михаил Сергачев, Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бэй»), Иван Проворов («Филадельфия»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артемий Панарин («Рейнджерс»).

Отметим, что в пятерку не попал один из лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» в текущем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, забросил 48 шайб.

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