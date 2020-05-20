Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея перенесен с 10 на 24 июня
ТАСС, 20 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о переносе ежегодного конгресса с 10 на 24 июня. Об этом сообщает
ТАСС, 20 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о переносе ежегодного конгресса с 10 на 24 июня. Об этом сообщает
Подобная мера была рекомендована по итогам заседания совета IIHF, прошедшего во вторник. Место проведения конгресса не изменилось, мероприятие состоится в Цюрихе в режиме видеоконференции.
Также будет перенесен полугодовой конгресс, который планировался на сентябрь в
Также на конгрессе будет предложен трехступенчатый этап проведения женской квалификации к Олимпийским играм в Пекине. Финальная часть квалификации должна будет пройти в августе 2021 года. Помимо этого, конгресс рассмотрит вариант изменения формата Континентального кубка.