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18:07 (мск), источник: ТАСС

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея перенесен с 10 на 24 июня

ТАСС, 20 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о переносе ежегодного конгресса с 10 на 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Подобная мера была рекомендована по итогам заседания совета IIHF, прошедшего во вторник. Место проведения конгресса не изменилось, мероприятие состоится в Цюрихе в режиме видеоконференции.

Также будет перенесен полугодовой конгресс, который планировался на сентябрь в Санкт-Петербурге. Он должен был быть посвящен выборам президента и совета IIHF, но вследствие ситуации в мире совет IIHF выступил с предложением продлить мандаты членов совета на один год, отложив выборы до 2021 года. Дата проведения выборного конгресса в 2021 году будет определена позднее. Вариант проведения конгресса в виртуальном формате также рассматривается.

Из-за влияния пандемии коронавируса на подготовку к чемпионату мира 2021 года будет предложено отсрочить начало мирового первенства. Чемпионат мира в Белоруссии и Латвии изначально был запланирован на период с 7 по 23 мая 2021 года. Теперь турнир может пройти с 21 мая по 6 июня.

Также на конгрессе будет предложен трехступенчатый этап проведения женской квалификации к Олимпийским играм в Пекине. Финальная часть квалификации должна будет пройти в августе 2021 года. Помимо этого, конгресс рассмотрит вариант изменения формата Континентального кубка.

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