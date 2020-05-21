Чемпион отказался, или кто представит Казахстан на Континентальном кубке по хоккею

Напомним, что чемпионат Казахстана был досрочно прекращен по причине введенного карантина в стране, а победителя и медалистов сезона оргкомитетом соревнования решено не объявлять. Решение по представителю страны в Континентальном кубке-2021 было принято 17 марта на совещании руководителей хоккейных клубов.

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По результатам регулярного чемпионата победителем стал кокшетауский «Арлан», но по причине отказала кокшетаусцев от участия в розыгрыше Континентального кубка-2021 представлять нашу страну будет павлодарский «Иртыш», занявший второе место в регулярном чемпионате Казахстана.

Напомним, что «Арлан» стал первым казахстанским клубом, которому удалось завоевать Континентальный кубок. Это произошло в 2019 году, тогда Суперфинал проходил в Северной Ирландии.

Также стало известно, что на внеочередном Конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который планируется провести в виртуальном формате 24 июня, будет рассмотрено предложение о новом формате Континентального кубка 2021 года.