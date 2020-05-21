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12:02 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион отказался, или кто представит Казахстан на Континентальном кубке по хоккею

Стало известно, какой хоккейный клуб представит Казахстан на Континентальном кубке-2021, сообщает пресс-служба КФХ.

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Напомним, что чемпионат Казахстана был досрочно прекращен по причине введенного карантина в стране, а победителя и медалистов сезона оргкомитетом соревнования решено не объявлять. Решение по представителю страны в Континентальном кубке-2021 было принято 17 марта на совещании руководителей хоккейных клубов.

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По результатам регулярного чемпионата победителем стал кокшетауский «Арлан», но по причине отказала кокшетаусцев от участия в розыгрыше Континентального кубка-2021 представлять нашу страну будет павлодарский «Иртыш», занявший второе место в регулярном чемпионате Казахстана.

Напомним, что «Арлан» стал первым казахстанским клубом, которому удалось завоевать Континентальный кубок. Это произошло в 2019 году, тогда Суперфинал проходил в Северной Ирландии.

Также стало известно, что на внеочередном Конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который планируется провести в виртуальном формате 24 июня, будет рассмотрено предложение о новом формате Континентального кубка 2021 года.

Предложение состоит в том, чтобы исключить первый раунд соревнования и запустить новый трехэтапный формат. Начинаться обновленный турнир будет с квалификационного раунда (период проведения 16—18 октября 2020). За ним последует групповой этап, где 16 команд разобьют на четыре группы. Победители групп разыграют Континентальный кубок в финальном раунде 8—10 января 2021 года.

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