Российский клуб объявил о переходе хоккеиста сборной Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Соглашение 31-летнего Рымарева рассчитано на один год. В прошедшем сезоне «Югра» заняла пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а в плей-офф дошла до четвертьфинала, но не смогла продолжить серию из-за пандемии коронавируса.

C 2016 года Рымарев выступал за родное «Торпедо» из Усть-Каменогорска. В минувшем сезоне он набрал 54 (28+26) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и три (2+1) балла в пяти играх плей-офф.

Кроме родного клуба, Рымарев выступал за «Сарыарку», «Барыс» и «Астану». В КХЛ в период с 2008 по 2016 год форвард сыграл 207 матчей и набрал 44 (17+27) очка.