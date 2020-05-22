Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб объявил о переходе хоккеиста сборной Казахстана

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев перешел в ханты-мансийскую «Югру». Об этом объявил официальный сайт российского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соглашение 31-летнего Рымарева рассчитано на один год. В прошедшем сезоне «Югра» заняла пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а в плей-офф дошла до четвертьфинала, но не смогла продолжить серию из-за пандемии коронавируса.

C 2016 года Рымарев выступал за родное «Торпедо» из Усть-Каменогорска. В минувшем сезоне он набрал 54 (28+26) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и три (2+1) балла в пяти играх плей-офф.

Кроме родного клуба, Рымарев выступал за «Сарыарку», «Барыс» и «Астану». В КХЛ в период с 2008 по 2016 год форвард сыграл 207 матчей и набрал 44 (17+27) очка.

В составе сборной Казахстана Рымарев играл на восьми чемпионатах мира, в том числе и на ЧМ-2019 в Нур-Султане. Последний раз в национальной команде он выступал в феврале, когда набрал два (1+1) очка в трех матчах квалификации Олимпиады-2022.

Югра
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Мы о нем услышим". Менеджер - о карьере супертяжеловеса из Казахстана с девятью нокаутами
Минимум людей и дезинфекция. РФС рассказал о продолжении РПЛ
В МОК рассказали об особых условиях проведения Олимпиады в Токио
Слуцкий: История с Мамаевым выдумана кем-то с воспаленным мозгом
Чемпионка России рассказала о методах работы Тутберидзе
Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью взял Лигу чемпионов (фото)
Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о глупости Джастина Гэтжи
Дарья Клишина показала новое горячее фото в купальнике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь