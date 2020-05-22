Российский клуб объявил о переходе хоккеиста сборной Казахстана
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев перешел в
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев перешел в
Соглашение 31-летнего Рымарева рассчитано на один год. В прошедшем сезоне «Югра» заняла пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а в
C 2016 года Рымарев выступал за родное «Торпедо» из
Кроме родного клуба, Рымарев выступал за «Сарыарку», «Барыс» и «Астану». В КХЛ в период с 2008 по 2016 год форвард сыграл 207 матчей и набрал 44 (17+27) очка.
В составе сборной Казахстана Рымарев играл на восьми чемпионатах мира, в том числе и на ЧМ-2019 в