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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь «Автомобилиста» и «Магнитки» продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Вратарь Иван Лисутин завершил игровую карьеру и в предстоящем сезоне будет помогать Владимиру Малевичу в тренерском штабе кокшетауского «Арлана», передает Шайба.kz.

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33-летний воспитанник Тюмени отыграл в КХЛ девять сезонов, выступая за «Автомобилист», «Магнитку», «Витязь», «Торпедо» и «Нефтехимик».

Всего в лиге он провел 236 игр. Осенью прошлого года голкипер сыграл 7 матчей за «Молот-Прикамье» в ВХЛ.

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