Шведский форвард среднего уровня просил 100 миллионов и работу в Москве. Его быстро спустили с небес на землю

Источник: РИА "Новости"

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Контракт

Линус Виделль стал очередным новичком «Барыса». Кажется, что жизнь в Казахстане налаживается, но это не совсем так. Нет главного тренера, большие дыры в составе, самоубийством будет проводить сезон с вратарем Хенриком Карлссоном в качестве первого номера. Потратили 32 миллиона на Мэтью Фрэттина, дали 36 миллионов шведу, которому недавно исполнилось 35 лет. Не самая лучшая селекция.

Но к Линусу вопросов мало. Напомним, что в прошлом сезоне он угодил в совершенно в дурацкую ситуацию. Набрав 48 очков в 49 играх за рижан, хоккеист не стал продлевать контракт с латвийским клубом, хотя ему предлагали какие-то безумные по местным меркам условия. Но Линус неправильно оценил обстановку, заявил, что ему надо 100 миллионов, а приоритетными для продолжения карьеры являются клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще тогда Линусу пытались объяснить, что ничего этого не будет, никто ему не даст 100 миллионов, а в Москве он не подходит ни одной команде, но Виддель на что-то надеялся. Все закончилось тем, что сезон уже начался, а о шведе забыли. Лишь в конце октября его позвали в «Барыс», и свой первый матч он провел в ноябре. Несмотря на хорошую статистику нынешней весной Линус больше не сходил с ума и подписал нормальный контракт до открытия лагерей. Поумнел, получается. Виделль умеет забивать, да и в прошлом сезоне он показал, что его бомбардирские навыки никуда не делись: 42 матча, 11 голов, 23 передачи. Возраст только все равно напрягает.

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Решение

Нападающий Андрей Чибисов все-таки решил остаться в Северной Америке еще на один сезон. Он не будет возвращаться в КХЛ и снова попытается пробиться в состав «Виннипега», пусть для этого и надо поиграть за «Манитобу». Чибисов, конечно, немного не от мира сего. Я читал его интервью и просто наслаждался. Кажется, у него вообще отсутствует желание как можно больше заработать. Принимая решения, он не смотрит на контракт, а решает другие задачи. Да, в АХЛ платят мало, но на жизнь хватает, все в порядке. Андрей ведь из шахтерского города Ленинск-Кузнецкий, а там жизнь непростая и никто не поймет, если будешь жаловаться даже на 70 тысяч долларов в год. Посмотрят, как на ненормального и еще стороной обходить будут.

Если говорить о спортивной стороне, то она тоже уникальна. Андрей, вернувшись, не станет лидером ни в одной из команд в России, по-прежнему будет метаться между третьим и четвертым звеном, возможно, иногда попадая во вторую тройку.

За океаном он не стал лучше, не сделал никакого рывка, просто показывал тот хоккей, который умеет. Шансов на то, что «Джетс» предложит ему приличный или даже средний односторонний контракт чрезвычайно малы, но всех подкупает трудолюбие Чибисова и отсутствия посторонних разговоров о том, как его недооценивают. Редкие качества для современного хоккеиста, я, правда, знаю еще одного такого и он тоже старается заиграть в НХЛ.

Строительство

Сразу восемь игроков подписали контракты с самым веселым клубом ВХЛ — «Металлургом» из Новокузнецка. Напомним, что в прошлом сезоне нападающий этого клуба Максим Кицын побил все рекорды по результативности в лиге, в клубе Кемеровской области были стабильное и приличное финансирование, но при этом команда не сумела попасть в плей-офф. На этот раз они заключили партнерский договор с «Авангардом» и в субботу дали понять, что команда из Балашихи серьезно ошиблась. Просто потому, что «Металлург» вновь формирует состав для победы, а не для того, чтобы давать игровую практику парням из МХЛ.

Из новичков отметим самого сильного вратаря последних лет Эдуарда Рейзвиха, бороться с ним за место в составе будет Михаил Карнаухов из Минска, значит, что «Авангарду» нет смысла продлевать соглашение с Денисом Костиным, а Георгий Дубровский останется в МХЛ, хотя ему пора выходить на другой уровень. Приглашены известные защитники Журавлев, Гавриленко, Зотов, в атаку взяли Ремова, Барбашева и Гловацкого. Но не решен вопрос с тренером. И тут — интрига. Клуб-партнер из КХЛ может настаивать на работе для Рамиля Сайфуллина, который помогал «Авангарду» в Ижевске. Но Сайфуллин может не устраивать руководство «Металлурга», они начнут искать специалиста, который бы помог решить серьезные задачи, но этот человек не будет обращать внимание на игроков «Авангарда». Все-таки надо было Александру Крылову создавать чистый фарм-клуб.