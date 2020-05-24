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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Торпедо» назначит казахстанского тренера вместо россиянина

Новым главным тренером усть-каменогорского «Торпедо» станет казахстанец Олег Болякин, сообщает «Шайба.kz».

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В прошедшем сезоне Болякин возглавлял молодежную команду «Алтай». Главным тренером «Торпедо» он работал с 2010 по 2012 год. Также в карьере 54-летнего Болякина были российский «Ермак», «Бейбарыс», «Алматы», «Сарыарка», «Иртыш», «Казахмыс» и молодежная сборная Казахстана, с которой он пробился и сохранил место в элитном дивизионе.

В прошедшем сезоне «Торпедо» тренировал россиянин Алексей Жамнов. О его уходе стало известно вчера, 23 мая. Также Жамнов возглавлял усть-каменогорцев в сезоне-2016/17, когда клуб дошел до финала Кубка Братины.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Торпедо» вылетело в первом раунде плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), уступив 1−4 «Звезде», которая стала победителем регулярного чемпионата.

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