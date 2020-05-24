«Торпедо» назначит казахстанского тренера вместо россиянина

В прошедшем сезоне Болякин возглавлял молодежную команду «Алтай». Главным тренером «Торпедо» он работал с 2010 по 2012 год. Также в карьере 54-летнего Болякина были российский «Ермак», «Бейбарыс», «Алматы», «Сарыарка», «Иртыш», «Казахмыс» и молодежная сборная Казахстана, с которой он пробился и сохранил место в элитном дивизионе.