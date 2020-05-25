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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Торпедо» подписало лучшего защитника ВХЛ и чемпиона в составе «Сарыарки»

Опытный и титулованный защитник Александр Юксеев продолжит карьеру в усть-каменогорском «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. Односторонний контракт рассчитан на один год.

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В сезоне-2019/20 воспитанник Екатеринбурга выступал в составе новокузнецкого «Металлурга» (49 матчей, 7+12, показатель полезности «+9»).

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За свою карьеру он также выступал в составе «Авангарда», ХК ВМФ, «Амура», «Автомобилиста», «Сарыарки», «СКА-Невы».

Всего в чемпионатах ВХЛ и плей-офф Юксеев сыграл в 421 матче (37 шайб + 124 голевые передачи).

В 2014 году в составе карагандинской «Сарыарки» Юксеев выиграл Кубок Братины.

В сезонах-2014/15 и 2018/19 становился победителем регулярного чемпионата ВХЛ. Лучший защитник ВХЛ по итогам сезона-2015/16.

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