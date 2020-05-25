«Торпедо» подписало лучшего защитника ВХЛ и чемпиона в составе «Сарыарки»
Опытный и титулованный защитник Александр Юксеев продолжит карьеру в
Опытный и титулованный защитник Александр Юксеев продолжит карьеру в
В сезоне-2019/20 воспитанник Екатеринбурга выступал в составе новокузнецкого «Металлурга» (49 матчей, 7+12, показатель полезности «+9»).
За свою карьеру он также выступал в составе «Авангарда», ХК ВМФ, «Амура», «Автомобилиста», «Сарыарки», «СКА-Невы».
Всего в чемпионатах ВХЛ и
В 2014 году в составе карагандинской «Сарыарки» Юксеев выиграл Кубок Братины.
В сезонах-2014/15 и 2018/19 становился победителем регулярного чемпионата ВХЛ. Лучший защитник ВХЛ по итогам сезона-2015/16.