«Торпедо» подписало лучшего защитника ВХЛ и чемпиона в составе «Сарыарки»

В сезоне-2019/20 воспитанник Екатеринбурга выступал в составе новокузнецкого «Металлурга» (49 матчей, 7+12, показатель полезности «+9»).

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За свою карьеру он также выступал в составе «Авангарда», ХК ВМФ, «Амура», «Автомобилиста», «Сарыарки», «СКА-Невы».

Всего в чемпионатах ВХЛ и плей-офф Юксеев сыграл в 421 матче (37 шайб + 124 голевые передачи).

В 2014 году в составе карагандинской «Сарыарки» Юксеев выиграл Кубок Братины.