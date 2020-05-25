«Сарыарка» перешла на канадскую площадку

На «Караганды Арене» уже проводятся работы по реконструкции. Размер канадской площадки составляет 61 на 26 метров — это на четыре метра уже и на метр длиннее европейского аналога.

«Игры нашей команды станут еще более динамичными и зрелищными. С нетерпением ждем начала нового сезона!» — говорится заявлении «Сарыарки».

Отметим, что на канадские площадки использует НХЛ и ряд клубов КХЛ, среди которых и «Барыс», перешедший на этот стандарт в 2019 году.