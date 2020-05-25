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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» перешла на канадскую площадку

Карагандинская «Сарыарка» со следующего сезона будет играть домашние матчи на площадке канадского размера, сообщает пресс-служба клуба.

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На «Караганды Арене» уже проводятся работы по реконструкции. Размер канадской площадки составляет 61 на 26 метров — это на четыре метра уже и на метр длиннее европейского аналога.

«Игры нашей команды станут еще более динамичными и зрелищными. С нетерпением ждем начала нового сезона!» — говорится заявлении «Сарыарки».

Отметим, что на канадские площадки использует НХЛ и ряд клубов КХЛ, среди которых и «Барыс», перешедший на этот стандарт в 2019 году.

С 2022 года все турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) планирует проводить крупные турниры только на площадках канадского размера.

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