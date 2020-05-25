«Сарыарка» перешла на канадскую площадку
Карагандинская «Сарыарка» со следующего сезона будет играть домашние матчи на площадке канадского размера, сообщает
Карагандинская «Сарыарка» со следующего сезона будет играть домашние матчи на площадке канадского размера, сообщает
На «Караганды Арене» уже проводятся работы по реконструкции. Размер канадской площадки составляет 61 на 26 метров — это на четыре метра уже и на метр длиннее европейского аналога.
«Игры нашей команды станут еще более динамичными и зрелищными. С нетерпением ждем начала нового сезона!» — говорится заявлении «Сарыарки».
Отметим, что на канадские площадки использует НХЛ и ряд клубов КХЛ, среди которых и «Барыс», перешедший на этот стандарт в 2019 году.
С 2022 года все турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) планирует проводить крупные турниры только на площадках канадского размера.