Хоккеист российской молодежки рассказал об отношении канадцев к Путину

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«Канадцы боятся русских. Это я шучу, но речь о политике. Есть стереотип о русской мафии. Подшучивают и требуют: “Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи!”» — отметил Соколов. По его словам, президент России Владимир Путин — большое имя для канадцев.

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Хоккеист добавил, что хочет остаться в Канаде. «Если у меня будет какой-то минимальный шанс в Северной Америке, я буду за него бороться», — подытожил он.