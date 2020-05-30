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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В КХЛ вернулся финский вратарь. Однажды он забил гол

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Источник: РИА "Новости"

Вратарь

«Барыс» подписал нового вратаря, ведь даже после подписания Хенрика Карлссона клуб нуждался в голкипере. Если команда хотела бы сохранить свой уровень, то входить в сезон со шведом с казахским паспортом было бы тяжело.

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Он заметно сдал, а процент хороших матчей в сезоне неизменно падает. Новым человеком в клубе стал Йони Ортио. Его мы знаем, так как в позапрошлом сезоне он провел год в Подольске. Тогда голкипер провел 52 матча, помог Валерию Белову попасть в плей-офф, довольно неудачно выступил во втором этапе турнира, но новый контракт не подписал. Игорь Варицкий хотел предложить новое соглашение, но потом появился Илья Ежов и решено было легионерский слот заполнить полевыми хоккеистами.

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Не сказать, что Йони был совсем плох. Сумел справиться с тяжелой нагрузкой, так как Самонову особо тогда не доверяли, а Игорь Сапрыкин не выдержал давления. Ортио вошел в историю нашей лиги, как один из голкиперов, которые поражали чужие ворота. Не повезло «Трактору», а голкипер был последним, кто касался шайбы до момента пока челябинцы не забросили себе сами.

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Но не сказать, чтобы он был звездой. У него было очень много плохих и средних матчей, впрочем, тут можно сделать скидку на то, что «Витязь» вообще изрядно трясло и в плей-офф команда попала с трудом. Но иногда Ортио ловил кураж. В январе 2019 года он практически в одиночку обыграл «Ак Барс». Не вижу проблемы с тем, что Йони не сможет выступать за сборную Казахстана. Это вообще слабый аргумент против его подписания.

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Тренер

Леонид Тамбиев все-таки вернулся в ВХЛ. Видимо, вялые переговоры с рижским «Динамо» завершились, «Барыс» не стал рассматривать специалиста, а «Адмирал» взял паузу на сезон. Латвийский тренер, неоднократный победитель турнира в высшей лиге, заключил договор с новокузнецким «Металлургом». Намеки на то, что именно он будет работать в Кемеровской области, были. Например, туда перебрался вратарь Эдуард Рейзвих, а также нападающий Александр Ремов — оба считаются любимчиками Тамбиева. Для тренера это хорошая возможность снова показать себя с лучшей стороны, ведь, вроде бы, ему пообещали, что он возглавит клуб из Владивостока после возвращения в главную лигу. Конечно, за год может все измениться, но не сидеть же дома весь сезон. Тем более, еще неизвестно, у кого больше финансовых возможностей — у нынешнего «Металлурга» или «Адмирала» в следующем сезоне.

Но Тамбиев сделал интересный выбор. Дело в том, что новокузнецкий клуб, являясь одним из самых богатых в лиге, в прошлом сезоне не попал в плей-офф. Плюс в руководстве клуба есть люди, которые знамениты на всю лигу своим непростым характером, а теперь и тренер такой же. Правда, специалист называет это «требовательностью», но хоть как назови — работать с ним непросто. Новокузнецк хочет выиграть Кубок, да и вообще в Новокузнецке все чаще и чаще думают о возвращении в КХЛ, сейчас даже арену отремонтировали.

Так что не исключено, что если в мире опять что-нибудь случится, а спонсоры сохранят настрой, то у Тамбиева будет шанс войти в Континентальную лигу именно с этим клубом.
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Защитник

«Спартак» подписал соглашение с защитником Андреем Зубаревым, да еще и на два года. В прошлом сезоне хоккеист выступал за СКА, но отпуск у него начался гораздо раньше, чем у остальных. Свой последний матч за питерцев защитник провел 3 января и с тех пор больше не появлялся на площадке. Тренеры были разочарованы всей командой, уступившей 0:6 «Йокериту», а у Зубарева было «минус 2». Рассказывают, что отношения со СКА у хоккеиста были испорчены прошлым летом. Андрей захотел уехать в Северную Америку, у него было какое-то хорошее предложение, но в СКА настаивали на том, что над отработать контракт. В сентябре Зубарев играл постоянно, кажется, не пропустил ни одного матча, а потом уже стал игроком ротации.

Андрею 33 года, двухлетнее соглашение выглядит странным, но Олег Знарок на паспорт не смотрит, что заметно по Якову Рылову, который вообще стал незаменимым защитником у красно-белых. Правда, Зубарева берут с другими целями. Если Рылов внезапно стал бомбардиром, то Андрей последний раз забил в феврале 2019 года. Он скорее добавит жесткости команде. Тренер его и берет для этого, ведь они вместе работали в СКА. При этом не обращают внимание на серьезные игровые проблемы Зубарева, на то, что он стал медленным и очень часто ошибается позиционно.

Алексей Шевченко

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