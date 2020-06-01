Всегда оставаться человеком! Памяти Владимира Крутова

Источник: РИА "Новости"

Самый лучший хоккеист в мире

В детстве у меня, как и у любого нормального мальчишки, выросшего в Советском Союзе, были хоккейные кумиры, которые до определенного возраста становились оными исключительно после того, как мне удавалось подслушать разговоры отца с его друзьями. Во время посиделок на кухне взрослые любили повспоминать героев своей юности. Именно поэтому о существовании Харламова, Мальцева, Третьяка, Якушева и Васильева я узнал намного раньше, чем о хоккейных героях восьмидесятых.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--baf98703e2f776d377b6" data-vnd="baf98703e2f776d377b6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=baf98703e2f776d377b6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый раз я познакомился с Владимиром Крутовым заочно. В 1989 году. Я вернулся в Москву после летних каникул, и друг Миша при встрече похвастался, что на день рождения ему подарили игровой свитер хоккейного «Спартака». А когда он разрешил его померить, спокойная жизнь для меня закончилась. Разговорами о Мишкином подарке я за неделю достал всех близких. И потому на семейном совете было принято решение сделать мне аналогичный подарок.

Естественно, первые несколько дней мои предки ломали голову над тем, как же им исполнить обещание. Долго не могли придумать куда и с какой стороны с этим вопросом зайти. Начали перебирать в уме знакомых, которые могли бы посодействовать в решении этой сложной для того времени задачи. В один момент я даже отчаялся, ведь время шло, а хоккейного свитера у меня по-прежнему не было. В итоге помощь пришла откуда не ждали. Как-то несколько дней у нас дома гостил дядя Коля из Нальчика. Естественно, большую часть времени он проводил в походах по магазинам, а вечером они с папой заседали на кухне. И вот как-то раз я вновь пристал к отцу с вопросом о свитере. Дядя Коля, который сидел рядом, вникнув в курс дела сказал коротко и ясно: «Езжайте на Арбат, там все есть!» В выбранный день мы отправились по указанному адресу.

Владимир Крутов, 1982 год. Архивное фото. | Источник: РИА "Новости"

Гость из Кабардино-Балкарии оказался нашим спасителем. Одна проблема была решена, но на месте возникла другая: как из всего многообразия выбрать свой вариант?! Я долго ходил вокруг да около, нервировал отца тем, что никак не мог определиться, свитер с какими номером и фамилией я в итоге хочу купить. Изучая ассортимент в очередной раз, задержал взгляд на свитере сборной СССР с номером 9. Прочитав фамилию, я спросил у отца: «Кто такой Крутов?» В тот же момент, услышав мой вопрос, в нашу сторону повернулся продавец, который до этого мирно беседовал с покупателем. Сначала он с удивлением посмотрел на нас с папой, а потом бросил фразу в мой адрес: «Мальчик, запомни на всю жизнь. Владимир Крутов — это самый лучший хоккеист в мире!».

Хоккейная машина

В этом я смог убедиться только через десять лет, когда пересмотрел практически все великие матчи сборной Союза, сыгранные командой в восьмидесятые годы прошлого века. Сказать, что увиденное шокировало меня, значит ничего не сказать. Мы привыкли, что характеризуя действия того или иного хоккеиста, специалисты зачастую фокусируют внимание на его сильных аспектах. Этот — хорошо видит площадку. Другой — прирожденный снайпер. А вот этот здорово двигается и классно ведет силовую борьбу. А Владимир Крутов умел делать на льду абсолютно все. Настоящая хоккейная машина. Причем самой лучшей сборки.

Наблюдая за игрой легендарной первой пятерки ЦСКА и сборной СССР, я порой ловил себя на мысли, что на льду находится не один Крутов, а сразу несколько. И это с учетом того, что партнеры у него были высококлассные.

Но он всегда умудрялся находиться в гуще событий. Сначала выгрызал шайбу, а потом удивительным образом оказывался в нужное время и в нужном месте, чтобы поставить результативную точку в атаке. Даже комментаторы чаще всего произносили именно его фамилию. Не верите? Пересмотрите матчи с его участием. Мало того, что убедитесь в моей правоте, так еще и удовольствие получите.

Владимир Крутов во время матча между сборными командами Швеции и СССР, 1982 год. | Источник: РИА "Новости"

До того момента, как у меня при помощи видеотехники появилась возможность увидеть Крутова в игре, я часто вспоминал того продавца с Арбата. Мы, юноши девяностых, не были избалованы большим количеством хоккея в СМИ, а информацию о своих кумирах собирали по крупицам. Я часто задавал себе вопрос: почему «лучший хоккеист в мире» так толком и не поиграл в НХЛ? Почему он закончил карьеру, тогда как многие его партнеры продолжали оставаться в строю и играть на самом высоком уровне? Уже потом, благодаря работе, которая позволила мне попасть в хоккейный мир, у меня появилась возможность задать эти вопросы лично Владимиру Евгеньевичу. Вот только сделать это я так и не решился.

Не подмажешь — не поедешь

По прошествии времени я понимаю, что просто испугался выворачивать наизнанку его душу. Как я уже говорил, мы виделись с ним на играх, на различных околохоккейных мероприятиях, и каждый раз при разговорах с ним я испытывал чувство неловкости, так как по манере общения и по взглядам на определенные жизненные устои Крутов был очень похож на моего отца, которого тоже звали Владимир. Получалось так, что в какой-то момент разговора с Евгеньевичем я вдруг начинал осознавать, что общаюсь не с легендарным хоккеистом, а с собственным папой.

Игорь Ларионов, Владимир Крутов и Сергей Макаров (слева направо), 1985 год. | Источник: РИА "Новости"

Хотя, если разобраться, в этом сходстве не было ничего удивительного. Они были ровесниками. Воспитывались в Москве в то время, когда уважение к людям и чувство долга, помноженные на беспрекословные выполнения взятых на себя обязательств, были определяющими факторами в жизни человека. Причем абсолютно неважно кто ты был по профессии: хоккеист или шофер. А за подлость, мерзость и предательство без разговоров били по морде. И тот, кому доставалось, даже и думать не мог о том, чтобы идти и куда-то жаловаться.

А потом случился 91-й год и привычные устои той советской жизни начали рушиться. Наступали времена, когда новому начальству уже было наплевать на твои профессиональные навыки, а фаворитами становились те, у кого получалось хорошенько подмазать, прежде чем поехать. Такие как Крутов и отец умели ездить, а вот подмазывать что тогда, что в последующие годы так и не научились. Не говоря уж о том, чтобы при этом кого-то обмануть или подставить. Именно из-за этого такие как они, по большому счету, и остались на обочине новой жизни. Скорее всего только поэтому и ушли они из этой жизни так рано. Отец — в 49. А Владимир Евгеньевич — в 52.

С другой стороны — совсем неправильно утверждать, что о Крутове в его родной стране забыли совсем. В 2002 году Вячеслав Фетисов, возглавив Госкомспорт, позвал своего партнера по сборной и ЦСКА руководить Государственной школой высшего спортивного мастерства. А на протяжении нескольких лет до этого Владимир Евгеньевич работал тренером в родном ЦСКА. Тогда в отечественном хоккее существовали два армейских коллектива, и его пригласили в тот, который курировало Министерство обороны. Он по очереди был помощником у Бориса Михайлова и Ирека Гимаева, пока в 2001 году сам не стал главным тренером.

Армейцы, не хватавшие в то время звезд с неба, при Крутове смогли сохранить прописку в классе сильнейших. Однако продолжения его тренерской истории не последовало. Как стало ясно позже, его и не могло последовать. Некоторые хоккеисты, которые играли в ЦСКА под руководством Крутова, по прошествии времени говорили мне, что Евгеньевич — классный мужик, но в те минуты, когда надо было кого-то из игроков пропесочить, оштрафовать или выгнать, он этого сделать не мог. Кто-то скажет: дело в характере, но я практически уверен, что он, испытав на своей собственной шкуре все тяготы казарменных порядков и отношений в ЦСКА, просто не смог обмануть себя и начать общаться со своими хоккеистами так, как когда-то общались с ним.

Фраза Харламова

Так получилось, что за год до его смерти мы на протяжении нескольких месяцев общались достаточно плотно. Тогда в Москве шли съемки проекта под названием «ЦСКА — “Спартак”. Противостояние». Ветераны двух великих клубов в компании политиков, звезд шоу-бизнеса и молодых хоккеистов тренировались и играли серию матчей до трех побед. Естественно, Владимира Крутова пригласили принять в этом участие. Так получилось, что сам он на лед практически не выходил, сосредоточившись на исполнении тренерских обязанностей. Среди его подопечных были на тот момент министры МЧС и МВД Сергей Шойгу и Рашид Нургалиев, будущий губернатор Московской области Андрей Воробьев, саксофонист Игорь Бутман и конечно же многочисленная компания его бывших партнеров по клубу и сборной.

Владимир Крутов. 1984 год. | Источник: РИА "Новости"

В отличие от некоторых других ветеранов, которые показательно старались быть поближе к «власти», Владимир Евгеньевич в общении с большими людьми не лез на передний план. Более того, наблюдая за процессом со стороны, я заметил, что сами министры всегда находили случай, чтобы поздороваться с Крутовым и перекинуться с ним парой фраз. А когда участники проекта во время тренировок находились на льду, уже я, в свою очередь, подсаживался к нему на скамейку, и Владимир Евгеньевич рассказывал мне разные истории из своего хоккейного прошлого.

С наибольшим почтением он всегда говорил о Валерии Харламове. Своем кумире, наставнике, старшем товарище. Как-то он вспомнил случай, когда повел себя неправильно в отношении кого-то из партнеров. «Я был не прав», — говорил мне Крутов. — «А Валерий Борисович все видел. Он не стал меня отчитывать, а просто произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал мне: “Володя! Не важно, хорошо тебе по жизни или плохо. В любой ситуации ты всегда должен оставаться человеком!”».