Казахстан потерял хоккейный клуб в международной лиге

Как сообщает YKSport.kz, такое решение принято по итогам тренерского совета, который состоялся 26 мая. При этом ранее «Алтай» планировал играть в новом сезоне МХЛ. Теперь же команда из системы «Торпедо» перейдет в казахстанскую лигу «Жастар».
В прошедшем сезоне «Алтай» занял 13-е место в Восточной конференции и не попал в
«История команды “Алтай” в этой лиге, увы, оказалась недолгой. С умом задуманное без ума было сделано. Проект, в котором должны были наигрываться в первую очередь воспитанники местной школы, превратился в трамплин в будущее для россиян. А теперь он и вовсе почил в бозе. Как, впрочем, и многое другое, что обещал Николай Проскурин», — написал
В прошедшем сезоне МХЛ играли 33 команды. Вместе с 30 российскими командами выступили два клуба из Казахстана и по одному из Латвии и Китая. В апреле сообщалось, что могут закрыться и «Снежные Барсы» из системы «Барыса», который заняли 15-е место из 16 участников «Востока» МХЛ.