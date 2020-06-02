Казахстан потерял хоккейный клуб в международной лиге

Как сообщает YKSport.kz, такое решение принято по итогам тренерского совета, который состоялся 26 мая. При этом ранее «Алтай» планировал играть в новом сезоне МХЛ. Теперь же команда из системы «Торпедо» перейдет в казахстанскую лигу «Жастар».

В прошедшем сезоне «Алтай» занял 13-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. В 2015 году клуб дебютировал в МХЛ-Б, а с 2016-го играл в главной МХЛ.

«История команды “Алтай” в этой лиге, увы, оказалась недолгой. С умом задуманное без ума было сделано. Проект, в котором должны были наигрываться в первую очередь воспитанники местной школы, превратился в трамплин в будущее для россиян. А теперь он и вовсе почил в бозе. Как, впрочем, и многое другое, что обещал Николай Проскурин», — написал усть-каменогорской журналист Алексей Губанов.