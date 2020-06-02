Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан потерял хоккейный клуб в международной лиге

Усть-каменогорский «Алтай» не будет участвовать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Наверх

Как сообщает YKSport.kz, такое решение принято по итогам тренерского совета, который состоялся 26 мая. При этом ранее «Алтай» планировал играть в новом сезоне МХЛ. Теперь же команда из системы «Торпедо» перейдет в казахстанскую лигу «Жастар».

В прошедшем сезоне «Алтай» занял 13-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. В 2015 году клуб дебютировал в МХЛ-Б, а с 2016-го играл в главной МХЛ.

«История команды “Алтай” в этой лиге, увы, оказалась недолгой. С умом задуманное без ума было сделано. Проект, в котором должны были наигрываться в первую очередь воспитанники местной школы, превратился в трамплин в будущее для россиян. А теперь он и вовсе почил в бозе. Как, впрочем, и многое другое, что обещал Николай Проскурин», — написал усть-каменогорской журналист Алексей Губанов.

В прошедшем сезоне МХЛ играли 33 команды. Вместе с 30 российскими командами выступили два клуба из Казахстана и по одному из Латвии и Китая. В апреле сообщалось, что могут закрыться и «Снежные Барсы» из системы «Барыса», который заняли 15-е место из 16 участников «Востока» МХЛ.

Клуб казахстанца проведет товарищеский матч с лидером зарубежного чемпионата
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 2 июня
РПЛ опубликовал календарь оставшихся туров чемпионата России
Николич дал первое интервью в качестве тренера «Локомотива»
Александр Емельяненко рассказал об отношении к Чечне
Футболист ЦСКА перенес операцию (фото)
Стали известны результаты тестов членов группы Плющенко на COVID
Мартинес будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов в год
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь