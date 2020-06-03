«Хумо» выплатил хоккеистам все задолженности по зарплате
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» выплатил все задолженности по заработной плате игрокам и сотрудникам клуба за март и апрель. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» выплатил все задолженности по заработной плате игрокам и сотрудникам клуба за март и апрель. Об этом ТАСС сообщили в
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В тот же день в
«Задолженности за март и апрель выплачены полностью. Как и ожидалось, до конца мая все погасили. Все бонусы точно будут выплачены до конца этой недели», — сообщили в
«Хумо» был основан в 2018 году. Команда выступает в Ташкенте на «Хумо-Арене», вмещающей 12500 зрителей. В минувшем сезоне «Хумо» занял 7-е место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде