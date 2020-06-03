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20:42 (мск), источник: ТАСС

«Хумо» выплатил хоккеистам все задолженности по зарплате

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» выплатил все задолженности по заработной плате игрокам и сотрудникам клуба за март и апрель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Хумо».

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17 апреля «Хумо» объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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В тот же день в пресс-службе клуба ТАСС сообщили о задолженностях перед хоккеистами за март.

«Задолженности за март и апрель выплачены полностью. Как и ожидалось, до конца мая все погасили. Все бонусы точно будут выплачены до конца этой недели», — сообщили в пресс-службе.

«Хумо» был основан в 2018 году. Команда выступает в Ташкенте на «Хумо-Арене», вмещающей 12500 зрителей. В минувшем сезоне «Хумо» занял 7-е место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде плей-офф выиграл у «Тороса» (4−3), а во втором проигрывал «Звезде» со счетом 1−3 на момент остановки сезона.

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