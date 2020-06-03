«Хумо» выплатил хоккеистам все задолженности по зарплате

17 апреля «Хумо» объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией коронавируса.

В тот же день в пресс-службе клуба ТАСС сообщили о задолженностях перед хоккеистами за март.

«Задолженности за март и апрель выплачены полностью. Как и ожидалось, до конца мая все погасили. Все бонусы точно будут выплачены до конца этой недели», — сообщили в пресс-службе.