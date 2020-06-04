«Он полностью посвятил себя хоккею». 90 лет со дня рождения Виктора Тихонова

Виктор Тихонов бессменно руководил сборной СССР/СНГ и впоследствии России с 1977 по 1994 год. Но первым турниром для него в статусе главного тренера национальной команды был Кубок Канады 1976 года. После неудачного выступления на первенстве мира 1976 года, где советская сборная заняла второе место, отстав от чехословацкой команды на шесть очков, хоккейные руководители решили, что поколение хоккеистов во главе с Валерием Харламовым, Владимиром Петровым и Борисом Михайловым уже прошло свой пик.

К тому же в конце мая Харламов получил серьезные травмы после автомобильной аварии. Руководством с подачи главных тренеров Бориса Кулагина и Константина Локтева было принято решение отправить в Канаду экспериментальную сборную, доверив ее подготовку тренеру рижского «Динамо» и второй сборной СССР Тихонову. В состав не вошла тройка Петрова, а также Александр Якушев и Владимир Шадрин.

Источник: ИТАР-ТАСС

В сборную были включены восемь хоккеистов, не имевших опыта выступления на Олимпиадах и в Суперсериях 1972 и 1974 годов: Владимир Крикунов, Зинэтула Билялетдинов, Александр Куликов, Хелмут Балдерис, Владимир Ковин, Александр Скворцов, Валерий Белоусов и Александр Голиков. Советская сборная заняла на турнире третье место. После бронзы чемпионата мира 1977 года Тихонов окончательно сменил Кулагина и Локтева на посту главного тренера сборной СССР.

Под его руководством советские хоккеисты одержали целый ряд громких побед, выиграв три Олимпиады подряд (1984, 1988, 1992), Кубок вызова (1979), Кубок Канады (1981) и восемь чемпионатов мира. Тихонов поменял представление о хоккее по обе стороны океана.

Именно во время Тихонова после побед над сборной НХЛ на Кубке вызова, выигрыша Кубка Канады и регулярных побед советской сборной над клубами НХЛ один из американских журналистов ввел в обиход прозвище «Красная машина». Во время североамериканского турне 1983 года сборная СССР одержала победы сначала над «Монреалем», а затем и над «Квебеком», после чего одна из американских газет вышла с заголовком «Красная машина» прошлась по нам катком.

Источник: ИТАР-ТАСС

Самому Тихонову и многим хоккеистам сначала не понравилось такое название. Они считали, что их ассоциировали с роботами. Многолетний капитан сборной СССР и ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов до сих пор называет такое прозвище не совсем удачным. «Машина может не думать, не иметь эмоций, не может креативить. Та команда имела и сердце, и душу, и огромные переживания за болельщиков, которые поддерживали нас. У машины нет чувств», — сказал Фетисов ТАСС.

Непобедимый ЦСКА

Самостоятельную тренерскую карьеру Тихонов начал в Риге в 1968 году. До этого он входил в штаб Аркадия Чернышева в московском «Динамо», в составе которого играл десять лет и стал чемпионом СССР. Под руководством Тихонова команда из Риги поднялась в элитный дивизион, а в 1977 году повторила свое лучшее на тот момент достижение в истории чемпионатов СССР, заняв четвертое место.

В том сезоне рижское «Динамо» сумело обыграть ЦСКА со счетом 8:6, уступая после двух периодов 3:5. Игра в исполнении рижан в том матче не оставила равнодушным генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который заметил молодого и перспективного тренера. Принял ЦСКА Тихонов не сразу и даже отказал нескольким высокопоставленным военным чинам, пока не попал в кабинет Юрия Андропова. Председатель КГБ поставил тренера перед фактом, заявив, что решение о его назначении в ЦСКА уже принял Брежнев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Под руководством Тихонова ЦСКА с 1978 по 1989 год неизменно становился чемпионом СССР и 13 раз подряд побеждал в Кубке европейских чемпионов. В сезоне-1983/1984 армейцы выиграли 43 матча чемпионата из 44, уступив лишь ленинградскому СКА (1:3). Игра команд Тихонова строилась на отличной физической готовности, быстром темпе и идеальном взаимопонимании. Нельзя не отметить заслуги в успехах сборной СССР и помощника тренера — Владимира Юрзинова. Многие специалисты сходятся во мнении, что грандиозных успехов Тихонов добился благодаря успешному тандему. Интересно, что именно Юрзинов прервал гегемонию ЦСКА, возглавив московское «Динамо», и в 1990 году выиграл с бело-голубыми титул чемпиона СССР.

Тихонов славился довольно жесткими методами работы и строгой дисциплиной. Порядка девяти-десяти месяцев его команда жила на базе и проводила сборы и тренировки по несколько раз в день. Многие хоккеисты иногда жаловались на то, что практически не имеют возможности увидеть свою семью.

«Виктор Васильевич был жестким и требовательным, большое внимание уделял физической подготовке и при этом сам бегал кроссы вместе с игроками, показывая им пример хорошей физической формы. Мы пахали все это время, мы понимали, что за нами страна, болельщики, что мы не имеем права подводить тех, кто болел за нас, тренировались по четыре раза в день, делали все для того, чтобы болельщики могли гордиться нашими успехами», — рассказал ТАСС Фетисов.

«Он был максималистом, и для него не существовало ничего, кроме победы. Порой было сложновато, и мы работали на износ. Сам Тихонов отмечал: “Травмы вы залечите, а победы останутся навсегда”. Это было его кредо, от которого он никогда не отступал. Он был очень предан хоккею и стране, поэтому всегда говорил, что за нами великая страна и мы не можем ударить в грязь лицом перед миллионами болельщиков», — говорил в беседе с ТАСС трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Источник: ИТАР-ТАСС

Однако в исключительных случаях Тихонов делал снисхождения своим подопечным. «Отмечу его человеческие качества. Одно дело — работа. Здесь нужна дисциплина, требовательность. С другой стороны, Тихонов всегда был отзывчивым, в том числе в бытовых вопросах. Например, было принято, что хоккеист не женится до чемпионата мира, это происходило летом, в отпуске. Но сложилась так, что моя будущая супруга была беременна. И Тихонов разрешил жениться до сборов, вызванных чемпионатом мира», — рассказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Важный человек в истории хоккея

В первые годы работы в ЦСКА и сборной СССР Тихонов создал одну из лучших пятерок в истории хоккея. В нее вошли нападающие Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров и защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Взаимопонимание между ними было на таком уровне, что каждый игрок мог найти другого с закрытыми глазами и досконально знал, как будет развиваться комбинация. Пятерка Ларионова стала символом триумфа сборной СССР и ЦСКА в 80-е годы.

«Вся моя сознательная жизнь — с 18 лет — прошла вместе с Виктором Васильевичем в ЦСКА. Сначала он был кумиром, потом — учителем. Человек, к которому всегда можно было обратиться с вопросом, за советом, за помощью. Нас и наши семьи всегда связывали теплые отношения. После он стал старшим товарищем, другом. Конечно, его отличала неординарность, талант. Тихонов — человек, который все время искал, был новатором, полностью отдавался работе. Был профессионалом с большой буквы, который воспитал даже не знаю, какое количество поколений хоккеистов, тренеров, тех людей, которые теперь являются его главным наследием, главным памятником», — рассказал ТАСС Касатонов.

Тихонов славился великолепным пониманием игры и подбором сочетаний. В 1987 году он создал еще одну супертройку: Андрей Хомутов — Валерий Каменский — Вячеслав Быков. Позднее ее сменили молодые Александр Могильный, Сергей Федоров и Павел Буре, которые быстро разъехались в различные клубы НХЛ. Восемь армейцев, выступавших под руководством Тихонова, уже введены в Зал хоккейной славы в Торонто. Это Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Сергей Зубов.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Он выигрывал почти все чемпионаты мира, три Олимпиады. Он — монстр в хорошем смысле этого слова. Он очень важный человек в хоккейном мире и в истории хоккея, который многое сделал для развития игры. Тихонов полностью посвятил себя хоккею», — подчеркнул в беседе с ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Последнее олимпийское золото Тихонов завоевал со сборной СНГ в 1992 году. Следующего такого успеха отечественные хоккеисты ждали 26 лет. Пост главного тренера национальной команды Тихонов покинул в 1994 году, после того как сборная России впервые в истории отечественного хоккея не завоевала олимпийские медали. Вновь возглавил сборную в 2003 году в возрасте 73 лет, однако после неудачи на чемпионате мира — 2004 завершил тренерскую карьеру.

Пост главного тренера армейского клуба он покинул в 1996 году. После его ухода ЦСКА развалился на два коллектива, ХК ЦСКА и ПХК ЦСКА. И сумел объединиться только в 2002 году. Причем произошло это вновь под руководством Тихонова. В 1998 году тренер был введен в Зал славы IIHF, также его имя занесено в Музей олимпийской славы в Лозанне.

Критика Тихонова

Как и любому тренеру сборной СССР, Тихонову приходилось принимать нестандартные решения и иногда выслушивать критику в свой адрес за них. Многие не могут простить наставнику отлучение от сборной Бориса Михайлова, Владимира Петрова и Валерия Харламова. Тихонов после своего прихода пошел на омоложение состава. В финале первых для себя Олимпийских игр 1980 года Тихонов по ходу финального матча с американцами (3:4) заменил Третьяка. Многие назвали это ошибкой на все времена, но тренер признал свою неправоту и извинился перед лучшим голкипером ХХ века.

В 1988 году журнал «Огонек» опубликовал открытое письмо Ларионова к Тихонову, которое вызвало огромный резонанс. Ларионов раскритиковал Тихонова за нарушение традиций, подчеркнув, что тренер принялся формировать ЦСКА не за счет собственной молодежи, а за счет самых талантливых игроков, призванных под знамена армейцев со всего СССР. Те же, кто отказывался от перехода в ЦСКА, не получали шанса в сборной. Также Ларионов раскритиковал методы работы Тихонова и отметил, что он «не придумал ничего нового в руководстве командой».

«Судя по всему, хоккеист для вас просто игрок. Функционирующая единица, которой отведена не только профессиональная (вратарь, защитник, нападающий), но и социальная роль. Не справляешься с ней — убирайся на все четыре стороны. Десять месяцев в году мы находимся в отрыве от дома: бесконечные поездки, игры, а нет игр — сборы. После игры — в автобус. Машут вслед наши жены и детишки: «До свиданья!» Они — домой, мы — на спортбазу. Соскучился — можешь позвонить. Семейная жизнь по телефону — к этому мы давно привыкли благодаря вам, Виктор Васильевич! Остается лишь удивляться, как жены наши от нас детей рожают: ведь нормальные взаимоотношения хоккеиста с женой тоже «не вписываются» в вашу «программу», — писал Ларионов.

Источник: ИТАР-ТАСС

Тихонова обвиняли не только в том, что он переманивает в ЦСКА всех лучших хоккеистов СССР, но и в том, что не берет в сборную игроков московского «Спартака». Не все эти обвинения были несправедливыми. Однако результаты перевешивали, из-за чего тренеру прощали все.

Тихонов до последних дней жизни переживал за родную команду и практически не пропускал домашних матчей армейцев. Однако до первого в истории России чемпионства (в 2015 году) он дожить не сумел. Тренер скончался 24 ноября 2014 года на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти стала остановка сердца. В день смерти Тихонова ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимал петербургский СКА и одержал победу со счетом 5:3. В той игре дублем отметился нападающий СКА, внук прославленного тренера, чемпион мира Виктор Тихонов — младший. Болельщики столичного клуба, несмотря на принципиальность армейского противостояния, встречали эти шайбы аплодисментами.

Артем Крук