Новый сезон ВХЛ должен начаться 4 сентября

«Данные сроки являются предварительными. Окончательное решение будет принято после утверждения составов участников и структур проведения данных соревнований, а также с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции как в Российской Федерации, так и в странах, чьи клубы представлены в ВХЛ», — отмечается в релизе.