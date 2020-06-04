Новый сезон ВХЛ должен начаться 4 сентября
Новый сезон чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) должен начаться 4 сентября, сообщается на официальном сайте турнира.
Новый сезон чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) должен начаться 4 сентября, сообщается на официальном сайте турнира.
Как отмечается, 4 сентября назначено предварительной датой старта регулярного чемпионата ВХЛ, дата окончания сезона — 30 апреля 2021 года.
Первенство ВХЛ (второй по силе дивизион лиги) должно стартовать 11 сентября, а завершиться — 25 апреля.
«Данные сроки являются предварительными. Окончательное решение будет принято после утверждения составов участников и структур проведения данных соревнований, а также с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции как в Российской Федерации, так и в странах, чьи клубы представлены в ВХЛ», — отмечается в релизе.
Минувший сезон был прерван в марте