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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новый сезон ВХЛ должен начаться 4 сентября

Новый сезон чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) должен начаться 4 сентября, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, 4 сентября назначено предварительной датой старта регулярного чемпионата ВХЛ, дата окончания сезона — 30 апреля 2021 года.

Первенство ВХЛ (второй по силе дивизион лиги) должно стартовать 11 сентября, а завершиться — 25 апреля.

«Данные сроки являются предварительными. Окончательное решение будет принято после утверждения составов участников и структур проведения данных соревнований, а также с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции как в Российской Федерации, так и в странах, чьи клубы представлены в ВХЛ», — отмечается в релизе.

Минувший сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и в итоге был завершен досрочно без определения чемпиона.

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