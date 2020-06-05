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09:25 (мск), источник: ТАСС

Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею

ТАСС, 5 июня. Валерий Брагин стал новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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В тренерский штаб национальной команды вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба — тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист).

Ранее Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Вместе со своими подопечными он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды — бронзовые.

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