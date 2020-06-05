Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею

Ранее Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Вместе со своими подопечными он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды — бронзовые.