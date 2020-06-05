Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею

«Для меня это назначение — большая честь, — сказал 59-летний Ларионов. — Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную — очень сложная. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной, вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом молодежном чемпионате мира, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене».