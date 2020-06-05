Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею
ТАСС, 5 июня. Игорь Ларионов стал главным тренером молодежной сборной России. Об этом сообщает
ТАСС, 5 июня. Игорь Ларионов стал главным тренером молодежной сборной России. Об этом сообщает
Ларионов сменил на посту главного тренера молодежной сборной Валерия Брагина, возглавившего национальную команду. С ноября 2019 года Ларионов занимал должность помощника главного тренера, вместе с ним молодежная команда завоевала серебряные медали чемпионата мира — 2020.
«Для меня это назначение — большая честь, — сказал 59-летний Ларионов. — Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную — очень сложная. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной, вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом молодежном чемпионате мира, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене».
Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР. Он восемь раз выигрывал чемпионат СССР в составе московского ЦСКА и трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта». В Национальной хоккейной лиге игрок провел 1071 матч, в котором набрал 741 очко (199 шайб + 542 передачи). Профессиональную карьеру Ларионов завершил в 2004 году.