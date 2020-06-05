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10:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент ФХР Третьяк: Брагин и Ларионов не нуждаются в представлении

Возглавившие соответственно главную и молодежную сборные России по хоккею Валерий Брагин и Игорь Ларионов не нуждаются в представлении, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу было объявлено, что Брагин занял пост главного тренера сборной России. На посту главного тренера «молодежки» его сменил Ларионов.

«Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодежной сборной, которую возглавлял 8 лет и завоевал семь медалей (золото, четыре серебра и две бронзы). Через его руки прошло все поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звездами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков», — сказал Третьяк, слова которого приводятся на официальном сайте ФХР.

«Точно так же не нуждается в представлении Игорь Ларионов. Многоуровневые знания о хоккее, в том числе о современном молодежном, безусловно, помогут ему. Ларионов получил отличный опыт на прошедшем молодежном чемпионате мира, где наша сборная играла в атакующий хоккей и доминировала на турнире, остановившись в полушаге от золота. Помимо Брагина и Ларионова, в нашей системе будет еще два новых тренера: Владимир Потапов и Александр Титов в юниорских сборных. Работавшие с этими командами ранее Сергей Голубович и Владимир Филатов войдут в тренерский штаб молодежной сборной», — добавил он.

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