Президент ФХР Третьяк: Брагин и Ларионов не нуждаются в представлении

«Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодежной сборной, которую возглавлял 8 лет и завоевал семь медалей (золото, четыре серебра и две бронзы). Через его руки прошло все поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звездами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков», — сказал Третьяк, слова которого приводятся на официальном сайте ФХР.

«Точно так же не нуждается в представлении Игорь Ларионов. Многоуровневые знания о хоккее, в том числе о современном молодежном, безусловно, помогут ему. Ларионов получил отличный опыт на прошедшем молодежном чемпионате мира, где наша сборная играла в атакующий хоккей и доминировала на турнире, остановившись в полушаге от золота. Помимо Брагина и Ларионова, в нашей системе будет еще два новых тренера: Владимир Потапов и Александр Титов в юниорских сборных. Работавшие с этими командами ранее Сергей Голубович и Владимир Филатов войдут в тренерский штаб молодежной сборной», — добавил он.