Ларионов: Задача заменить Брагина в молодежной сборной очень сложная
Возглавивший молодежную сборную России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что заменить Валерия Брагина на посту главного тренера команды является очень сложной задачей.
Возглавивший молодежную сборную России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что заменить Валерия Брагина на посту главного тренера команды является очень сложной задачей.
В пятницу было объявлено, что Ларионов назначен главным тренером «молодежки» (игроки до 20 лет). 59-летний специалист сменил на этом посту Брагина, который занял должность главного тренера основной сборной России.
«Для меня это назначение — большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную, очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды», — сказал Ларионов, слова которого приводятся на сайте Федерации хоккея России.
«Непростая задача дает мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом молодежном чемпионате мира, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», — добавил он.
В качестве тренера Ларионов вместе с молодежной сборной завоевал серебро чемпионата мира 2020 года.