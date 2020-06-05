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10:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларионов: Задача заменить Брагина в молодежной сборной очень сложная

Возглавивший молодежную сборную России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что заменить Валерия Брагина на посту главного тренера команды является очень сложной задачей.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу было объявлено, что Ларионов назначен главным тренером «молодежки» (игроки до 20 лет). 59-летний специалист сменил на этом посту Брагина, который занял должность главного тренера основной сборной России.

«Для меня это назначение — большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную, очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды», — сказал Ларионов, слова которого приводятся на сайте Федерации хоккея России.

«Непростая задача дает мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом молодежном чемпионате мира, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», — добавил он.

В качестве тренера Ларионов вместе с молодежной сборной завоевал серебро чемпионата мира 2020 года.

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