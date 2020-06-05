Алексей Кудашов стал консультантом штаба сборной России по хоккею

В пятницу было объявлено, что Кудашов покинул пост главного тренера сборной России, на этой должности его сменил Валерий Брагин.

Кудашов возглавил сборную России и петербургский СКА в июле прошлого года, в сезоне-2018/19 48-летний специалист работал в качестве ассистента Ильи Воробьева в сборной и в стане петербургских армейцев. В девяти матчах Евротура под руководством Кудашова сборная России одержала одну победу в основное время и только один раз пропустила менее трех шайб.