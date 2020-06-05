Алексей Кудашов стал консультантом штаба сборной России по хоккею
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назначен на пост консультанта штаба национальной команды, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назначен на пост консультанта штаба национальной команды, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
В пятницу было объявлено, что Кудашов покинул пост главного тренера сборной России, на этой должности его сменил Валерий Брагин.
Кудашов возглавил сборную России и петербургский СКА в июле прошлого года, в сезоне-2018/19 48-летний специалист работал в качестве ассистента Ильи Воробьева в сборной и в стане петербургских армейцев. В девяти матчах Евротура под руководством Кудашова сборная России одержала одну победу в основное время и только один раз пропустила менее трех шайб.