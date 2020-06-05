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10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Кудашов стал консультантом штаба сборной России по хоккею

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назначен на пост консультанта штаба национальной команды, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу было объявлено, что Кудашов покинул пост главного тренера сборной России, на этой должности его сменил Валерий Брагин.

Кудашов возглавил сборную России и петербургский СКА в июле прошлого года, в сезоне-2018/19 48-летний специалист работал в качестве ассистента Ильи Воробьева в сборной и в стане петербургских армейцев. В девяти матчах Евротура под руководством Кудашова сборная России одержала одну победу в основное время и только один раз пропустила менее трех шайб.

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