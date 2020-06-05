Брагин — новый главный тренер сборной России. Был успешен только с молодежью, но его уважают звезды НХЛ
Ради него Артемий Панарин может вернуться в сборную.
Ради него Артемий Панарин может вернуться в сборную.
Валерий Брагин — главный тренер сборной России. О рокировке Кудашов — Брагин шепотом говорили весь май, и вот теперь все произошло официально. Тогда как первый звоночек этого переворота прозвенел в конце января, когда после серебряного чемпионата мира главного тренера молодежки включили в штаб национальной команды. Кажется, что именно тогда пазл в голове Романа Ротенберга окончательно сложился. Грядущий потолок зарплат, тройка Подколзин — Морозов — Марченко, ставка СКА на омоложение… Кто лучше других справится со сменой курса? Правильно, тот, кто на протяжении почти десяти лет работал с лучшей молодежью страны.
Знает ключи к двадцатилетним пацанам. Валерий Николаевич то планшетку запустит, то по бортику прогуляется будто канатоходец, а если надо — поговорит по душам. Его навыки, кажется, идеально подходят новой концепции СКА. Разве что лидера петербуржцев Владимира Ткачева, с которым недавно был продлен контракт на два года, он однажды мимо чемпионата мира прокатил. Но даже если этот факт убрать за скобки, Брагин был
Побеждать, или хотя бы завоевывать медали на молодежном уровне — не тоже самое, что работать с молодежью в клубе КХЛ. Если на скоротечном турнире порой достаточно собрать ребят в кулак, то во взрослой команде нужно еще и индивидуально работать с «полуфабрикатами». И что не менее важно — позволять им ошибаться. Своим умением подводить к составу молодежь, не заглядывая ей в паспорт, славятся Дмитрий Квартальнов и Андрей Скабелка. Каков в этой работе Брагин —
Помимо своенравного Александра Радулова на голову тренеру разом свалились Илья Брызгалов, Павел Дацюк и Михаил Грабовский. Впервые оказавшись за рулем болида «Формулы-1», Брагин не справился с управлением. Казалось бы, в СКА все будет
Если СКА и правда взял вектор на омоложение, отчасти вынужденно, то причем тут сборная? Потолок зарплат, принятый в КХЛ, ее точно не должен заботить. Может быть, в национальной команде уходит одно поколение и приходит другое? Тоже нет. Звезд и просто крепких игроков хватает практически во всех амплуа. Еще не завершил карьеру Илья Ковальчук, далеки от ухода на пенсию Александр Овечкин с Евгением Малкиным, в самом расцвете Артемий Панарин и Никита Кучеров, уже вовсю зажигают в НХЛ Андрей Свечников и Михаил Сергачев. И это мы не говорим об очереди из
Впрочем, и в предыдущие годы за исключением домашнего Кубка Первого канала мы активно возили на этапы довольно юную команду. Быть может, навык Брагина может пригодится на грядущем чемпионате мира?
Наверное, главный козырь Брагина помимо его опыта работы с молодыми игроками — это уважение со стороны тех, кто вылупился из его гнезда. Благо хоккеисты, прошедших через молодежную сборную за все эти годы, выросли и набрались авторитета. Тарасенко, Кузнецов, Панарин, Бурдасов, Калинин, Гусев, Григоренко, Орлов, Зайцев, Василевский, Нестеров, Ожиганов, Телегин, Бучневич, Барбашев, Проворов, Сорокин и Шестеркин…
А тот же Панарин, пропустивший два последних чемпионата мира, может вернуться в сборную как раз под Брагина.
В этом плане повышение Брагина выглядит логичным и вполне в духе других ведущих европейских стран вроде Швеции, где подобная преемственность в порядке вещей. Взять хотя бы Рикарда Гренборга. Преемственность можно проследить и в том, что помощниками Игоря Ларионова в молодежной сборной стали Владимир Филатов и Сергей Голубович. Оба тренировали юниорскую сборную, а Филатов и вовсе выигрывал Юношеские Олимпийские игры. То поколение, что в ближайшее время будет привлекаться в молодежную сборную, они знают досконально. Это повышение и им награда, и Ларионову огромная помощь.
А теперь еще немного вопросов, связанных с назначением в главной команде. Если решающим фактором в решении ФХР назначить Брагина в первую сборную стало выступление молодежки на чемпионате мира в Чехии, то нужно задуматься: а каков вклад в серебро и качество игры команды внес непосредственно Брагин? Есть мнение, что на него сильно повлиял Игорь Ларионов, который не только транслировал ставку на комбинационный хоккей и владение шайбой, но и внедрял свои идеи в игру сборной России. Если и давать дорогу Брагину, то в тандеме со своим помощником. Вместо этого Ларионов остается в молодежке, но уже главным, а Валерию Николаевичу в первой сборной будут помогать другие люди: Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков. В этом списке не хватает
Если влияние Профессора отложилось у Валерия Николаевича