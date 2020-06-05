Брагин — новый главный тренер сборной России. Был успешен только с молодежью, но его уважают звезды НХЛ

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Валерий Брагин — главный тренер сборной России. О рокировке Кудашов — Брагин шепотом говорили весь май, и вот теперь все произошло официально. Тогда как первый звоночек этого переворота прозвенел в конце января, когда после серебряного чемпионата мира главного тренера молодежки включили в штаб национальной команды. Кажется, что именно тогда пазл в голове Романа Ротенберга окончательно сложился. Грядущий потолок зарплат, тройка Подколзин — Морозов — Марченко, ставка СКА на омоложение… Кто лучше других справится со сменой курса? Правильно, тот, кто на протяжении почти десяти лет работал с лучшей молодежью страны.

Брагин и правда давно работает с молодыми игроками. Он «держал в руках» не только звено Подколзин — Морозов — Марченко, но и лучших юниоров прошлых лет.

Знает ключи к двадцатилетним пацанам. Валерий Николаевич то планшетку запустит, то по бортику прогуляется будто канатоходец, а если надо — поговорит по душам. Его навыки, кажется, идеально подходят новой концепции СКА. Разве что лидера петербуржцев Владимира Ткачева, с которым недавно был продлен контракт на два года, он однажды мимо чемпионата мира прокатил. Но даже если этот факт убрать за скобки, Брагин был более-менее успешен, когда двадцатилетние играли против себе подобных.

Источник: Спорт-Экспресс

Побеждать, или хотя бы завоевывать медали на молодежном уровне — не тоже самое, что работать с молодежью в клубе КХЛ. Если на скоротечном турнире порой достаточно собрать ребят в кулак, то во взрослой команде нужно еще и индивидуально работать с «полуфабрикатами». И что не менее важно — позволять им ошибаться. Своим умением подводить к составу молодежь, не заглядывая ей в паспорт, славятся Дмитрий Квартальнов и Андрей Скабелка. Каков в этой работе Брагин — по-прежнему загадка. Когда-то в ЦСКА ему так и не удалось поработать с молодыми Гусевым и Кучеровым. К его приходу в московском клубе уже была выжженная земля.

Говоря о самостоятельной клубной работе, вспоминается последний опыт Валерия Николаевича в том самом ЦСКА. В 2012 году после МЧМ он принял «армейцев», и тут же в НХЛ грянул локаут.

Помимо своенравного Александра Радулова на голову тренеру разом свалились Илья Брызгалов, Павел Дацюк и Михаил Грабовский. Впервые оказавшись за рулем болида «Формулы-1», Брагин не справился с управлением. Казалось бы, в СКА все будет по-другому. Это уже не та команда, где звезды толпились в подтрибунных помещениях. Но что же сборная? Здесь встреч со сложными, но мастеровитыми игроками Валерию Николаевичу не избежать.

Источник: Спорт-Экспресс

Если СКА и правда взял вектор на омоложение, отчасти вынужденно, то причем тут сборная? Потолок зарплат, принятый в КХЛ, ее точно не должен заботить. Может быть, в национальной команде уходит одно поколение и приходит другое? Тоже нет. Звезд и просто крепких игроков хватает практически во всех амплуа. Еще не завершил карьеру Илья Ковальчук, далеки от ухода на пенсию Александр Овечкин с Евгением Малкиным, в самом расцвете Артемий Панарин и Никита Кучеров, уже вовсю зажигают в НХЛ Андрей Свечников и Михаил Сергачев. И это мы не говорим об очереди из топ-вратарей. Ресурсов на Руси достаточно, чтобы не заниматься искусственной перестройкой.

То самое омоложение если и случится со сборной России, то только на этапах Евротура.

Впрочем, и в предыдущие годы за исключением домашнего Кубка Первого канала мы активно возили на этапы довольно юную команду. Быть может, навык Брагина может пригодится на грядущем чемпионате мира? Все-таки велика вероятность, что из-за смещенного окончания и старта сезона в НХЛ лучшие игроки мира в Минск и Ригу не приедут. И тогда Валерию Николаевичу придется работать с тем, что есть на своей грядке. Правда, без Вадима Шипачева и еще нескольких опытных игроков ему все равно будет не обойтись.

Источник: Спорт-Экспресс

Наверное, главный козырь Брагина помимо его опыта работы с молодыми игроками — это уважение со стороны тех, кто вылупился из его гнезда. Благо хоккеисты, прошедших через молодежную сборную за все эти годы, выросли и набрались авторитета. Тарасенко, Кузнецов, Панарин, Бурдасов, Калинин, Гусев, Григоренко, Орлов, Зайцев, Василевский, Нестеров, Ожиганов, Телегин, Бучневич, Барбашев, Проворов, Сорокин и Шестеркин…

Список тех, кого новый тренер сборной России знает вдоль и поперек, и правда велик. Вряд ли кто-то из них сможет сказать Валерию Николаевичу что-то против.

А тот же Панарин, пропустивший два последних чемпионата мира, может вернуться в сборную как раз под Брагина.

В этом плане повышение Брагина выглядит логичным и вполне в духе других ведущих европейских стран вроде Швеции, где подобная преемственность в порядке вещей. Взять хотя бы Рикарда Гренборга. Преемственность можно проследить и в том, что помощниками Игоря Ларионова в молодежной сборной стали Владимир Филатов и Сергей Голубович. Оба тренировали юниорскую сборную, а Филатов и вовсе выигрывал Юношеские Олимпийские игры. То поколение, что в ближайшее время будет привлекаться в молодежную сборную, они знают досконально. Это повышение и им награда, и Ларионову огромная помощь.

Источник: Спорт-Экспресс

А теперь еще немного вопросов, связанных с назначением в главной команде. Если решающим фактором в решении ФХР назначить Брагина в первую сборную стало выступление молодежки на чемпионате мира в Чехии, то нужно задуматься: а каков вклад в серебро и качество игры команды внес непосредственно Брагин? Есть мнение, что на него сильно повлиял Игорь Ларионов, который не только транслировал ставку на комбинационный хоккей и владение шайбой, но и внедрял свои идеи в игру сборной России. Если и давать дорогу Брагину, то в тандеме со своим помощником. Вместо этого Ларионов остается в молодежке, но уже главным, а Валерию Николаевичу в первой сборной будут помогать другие люди: Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков. В этом списке не хватает какого-то опытного специалиста со стороны. Например, Игоря Никитина, который уже работал в штабе сборной.

Остается надеяться, что Брагин не просто уступил штурвал Ларионову, а перенял некоторые его идеи.

Если влияние Профессора отложилось у Валерия Николаевича где-то на подкорке и сделало его взгляд на хоккей более современным, то игра сборной России вряд ли будет вызывать уныние. А с бойцовскими качествами у команд Брагина и раньше не было никаких проблем. Брагин — уже третий тренер национальной команды после Олимпиады в Пхенчхане. Учитывая, что с момента ухода Олега Знарка прошло всего два года, это слишком много. Алексею Кудашову и вовсе не дали свозить сборную на чемпионат мира — вмешалась пандемия. Однако в назначении Брагина куда больше логики, чем в ставке на Воробьева или Кудашова. Скорее это испрвление былых ошибок. В этом хотя бы есть понятная стратегия. Однако работать она будет только в том случае, если покорителю Баффало дадут карт-бланш. Сидя на пороховой бочке, результат не даст ни один тренер.