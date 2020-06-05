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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игорь Кравчук будет работать скаутом сборной России по хоккею

Двукратный чемпион Олимпийских игр Игорь Кравчук будет работать скаутом сборной России, сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу было объявлено, что Валерий Брагин занял пост главного тренера сборной России. На посту главного тренера «молодежки» его сменил Игорь Ларионов.

«Двукратный чемпион ОИ Игорь Кравчук будет работать скаутом сборной России», — сказал Третьяк в ходе онлайн-конференции.

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